Панама и Хърватия в търсене на точки

Панама и Хърватия се изправят един срещу друг в мач от втория кръг на груповата фаза на Световното първенство. Срещата е от група “L” и ще се играе в Торонто, Канада.

И двата отбора загубиха първите си мачове и имат нужда от точки. Хърватите отстъпиха с 2:4 от Англия. Те изравняваха на два пъти през първото полувреме, но не издържаха на натиска на “Трите лъва” след почивката. Панама загуби с 0:1 от Гана. Тимът от Централна Америка създаде сериозни проблеми на африканците, но допусна гол в самия край на двубоя.

DÍA DE LUCHAR POR EL SUEÑO 🇵🇦🔥



Volvemos a la cancha con la ilusión intacta y el corazón de todo un país detrás🇵🇦❤️.



Panamá🇵🇦🆚🇭🇷Croacia

📅 23 de junio

🕖 6:00 p.m. (hora de Panamá)

🏟️ Toronto Stadium

📺 @TigoSportsPA @deportes_rpc @tvmaxdeportes #MareaQueLate pic.twitter.com/R0IOYmVyrY — FEPAFUT (@fepafut) June 23, 2026

Хърватия обикновено започва бавно на големи турнири. Тимът загуби първите си мачове на световно първенство четири пъти от шест участия. В отбора на Златко Далич има много опит. 40-годишният Лука Модрич ще изиграе мач номер 200 за националния отбор. Очаква се Матео Ковачич да се завърне в стартовия състав, след като бе резерва срещу Англия.

Панама все още търси първа спечелена точка на световно първенство при второто си участие. В четирите изиграни мача тимът има два отбелязани гола. Тимът на Кристиансен обаче изглеждаше добре срещу Гана и не позволи да се стига до много положения пред вратата му.

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