Де Джорджи: Срещу България очаквам тежък мач!

Мъжките национални отбори на България и Италия отново ще се изправят един срещу друг девет месеца след финала на Световното първенство в Манила. Двубоят е първи за двата тима от втората седмица на Волейболната лига на нациите (VNL 2026) в Любляна и ще се играе днес от 14:00 часа, българско време. В лагера на действащите световни шампиони подхождат с голямо уважение към българския състав, воден от Джанлоренцо Бленджини. Това стана ясно от изказванията на селекционера Фердинандо де Джорджи и централния блокировач Джанлука Галаси преди старта на турнира в словенската столица. За втората седмица на VNL в състава на Италия се завръщат четирима волейболисти, които не участваха в първия турнир в Отава – разпределителят Рикардо Сбертоли, капитанът Даниле Лавия, както и централните блокировачи Джанлука Галаси и Лоренцо Кортезия.

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„Трябва да запазим отношението и начина, по който играхме през първата седмица. Искам да бъдем едновременно усмихнати и агресивни на игрището, защото имаме качествата да го направим“, заяви Фердинандо Де Джорджи.

Италианският специалист очаква изключително сериозен сблъсък срещу България.

„Срещу България очаквам тежък мач. Трябва да кажа, че тази група, както и предишната, е много трудна. Вече няма двубои, в които можеш категорично да разчиташ на ролята на фаворит. Средното ниво на VNL се повиши, а България игра финал на Световното първенство срещу нас, така че знаем нейната стойност“, коментира наставникът на „адзурите“. Според него в съвременния международен волейбол все по-рядко има лесни съперници, а успехите идват благодарение на колективните усилия на целия състав. „Очаква ни седмица, която трябва да изиграем с боен дух. Както се видя и през първата седмица, приносът на всички състезатели ще бъде много важен“, добави Де Джорджи.

Сходно мнение изрази и Джанлука Галаси, който се завръща в националния отбор именно за турнира в Любляна.

„Присъединявам се към отбора с много позитивни усещания. Намерих млад и амбициозен състав, който е много мотивиран. Това е група, която вече осъзнава на какво е способна и го показа през първата седмица. Нашата цел е да продължим развитието си и да стигнем до края на турнира в най-добрата възможна форма“, заяви централният блокировач.

Галаси също очаква нова тежка битка срещу българския национален отбор.

„Мачът срещу България е повторение на финала на Световното първенство от миналата година и със сигурност ще бъде много труден. Ние подхождаме към този двубой по различен начин в сравнение с финала, но мисля, че същото важи и за тях. Има още неща, които трябва да изчистим в играта си, но виждам огромно желание и решителност във всички момчета. Именно това ще се опитаме да покажем на игрището“, каза Галаси.

Централният блокировач подчерта и все по-високото ниво на Волейболната лига на нациите.

„Както първата, така и втората седмица ще бъде много тежка. Ще трябва да се борим за всеки положителен резултат. Нивото на VNL непрекъснато се повишава и всеки отбор може да те постави под напрежение. Дори малка грешка може да струва скъпо. Ние трябва да останем концентрирани върху собствената си игра и да продължим по пътя, който вече начертахме“, завърши Галаси.

В лагера на световните шампиони няма подценяване на България. Напротив – италианците очакват изключително оспорван двубой срещу отбора на Джанлоренцо Бленджини още в откриващия мач от турнира в Любляна.

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