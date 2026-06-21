Италия без Симоне Джанели, но с Даниеле Лавиа срещу България в Любляна

Селекционерът на световния шампион Италия Фердинандо Де Джорджи обяви състава за турнира от втората седмица на Волейболната лига на нациите при мъжете, който ще се проведе в Любляна (Словения) от 24-и до 28-и юни.

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В групата от 14-и играчи отново не попадна капитанът и основен разпределител на "Скуадра адзура" Симоне Джанели. За разлика от това, в сравнение с първия турнир в Канада, Де Джорджи прави няколко промени в групата. В състава се завръщат четирима състезатели – разпределителят Рикардо Сбертоли, центровете Джанлука Галаси и Лоренцо Кортезиа, както и посрещачът Даниеле Лавиа. За Лавиа това ще бъде първо участие с националния отбор след контузията, която го извади от състава от Мондиал 2025.

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Италия ще започне на турнира срещу България в повторение на финала от Световното първенство във Филипините миналата година. Срещата е в сряда (24 юни) от 14,00 часа българско време. След това "адзурите" ще играят последователно с Украйна, Бразилия и домакините от Словения.

Съставът на Италия за турнира в Любляна:

Разпределители:

Паоло Поро

Рикардо Сбертоли

Диагонали:

Камил Рихлицки

Алесандро Боволента

Посрещачи:

Франческо Сани

Матиа Ботоло

Даниеле Лавиа

Лука Поро

Централни блокировачи:

Джанлука Галаси

Лоренцо Кортезиа

Джовани Сангуинети

Леандро Моска

Либера:

Габриеле Лауренцано

Доменико Паче.

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