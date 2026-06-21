Италия без Симоне Джанели, но с Даниеле Лавиа срещу България в Любляна

Селекционерът на световния шампион Италия Фердинандо Де Джорджи обяви състава за турнира от втората седмица на Волейболната лига на нациите при мъжете, който ще се проведе в Любляна (Словения) от 24-и до 28-и юни.
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В групата от 14-и играчи отново не попадна капитанът и основен разпределител на "Скуадра адзура" Симоне Джанели. За разлика от това, в сравнение с първия турнир в Канада, Де Джорджи прави няколко промени в групата. В състава се завръщат четирима състезатели – разпределителят Рикардо Сбертоли, центровете Джанлука Галаси и Лоренцо Кортезиа, както и посрещачът Даниеле Лавиа. За Лавиа това ще бъде първо участие с националния отбор след контузията, която го извади от състава от Мондиал 2025.
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Италия ще започне на турнира срещу България в повторение на финала от Световното първенство във Филипините миналата година. Срещата е в сряда (24 юни) от 14,00 часа българско време. След това "адзурите" ще играят последователно с Украйна, Бразилия и домакините от Словения.
Съставът на Италия за турнира в Любляна:
Разпределители:
Паоло Поро
Рикардо Сбертоли
Диагонали:
Камил Рихлицки
Алесандро Боволента
Посрещачи:
Франческо Сани
Матиа Ботоло
Даниеле Лавиа
Лука Поро
Централни блокировачи:
Джанлука Галаси
Лоренцо Кортезиа
Джовани Сангуинети
Леандро Моска
Либера:
Габриеле Лауренцано
Доменико Паче.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google