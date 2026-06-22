Мачът с Чехия е шанс за Очоа

Националният отбор на Мексико проведе тренировка в Центъра за високо спортно майсторство в столицата. Заниманието си е част от подготовката за последния мач от група A срещу Чехия.

По време на тренировката не се забелязаха проблеми с контузии и наставника Агире разполага с пълен състав. Вниманието вече е насочено и към това как мексиканският селекционер ще подходи към мача, като местните медии спекулират, че играчи с ограничено участие до момента могат да получат шанс за изява. Сред обсъжданите имена е и ветеранът-вратар Гилермо Очоа, който не взе участие в първите два мача на Мексико, въпреки че Агире не е дал никакви индикации, че възнамерява да промени титулярния си състав.

Победа над Чехия би позволила на Мексико да завърши груповата фаза с максимален актив от девет точки.

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