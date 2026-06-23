Джампаоло Медей: Лубе отново ще бъде сред главните действащи лица!

След като поднови договора си с Кучине Лубе (Чивитанова) и се възстанови от проблем с ретината, треньорът Джампаоло Медей ще бъде в Словения от вторник заедно със спортния директор на „червено-белите“ Марко Подрасчанин. Наставникът на италианските вицешампиони и новият ръководител ще предприемат първата си официална мисия, за да наблюдават играчите на Лубе, участващи във втория етап на Волейболната лига на нациите 2026, както и да следят други перспективни състезатели.

„Отново искам да изразя задоволството си от това, че оставам начело на Лубе“, започна треньорът.

„Този клуб е специален за мен и се гордея, че го водя. Целите ни са амбициозни, но притежаваме качествата да ги постигнем. Започвам с огромно желание и решителност. Особено сега, след като оставих зад гърба си един деликатен проблем. В края на сезона трябваше да се справя с отлепване на ретината – приключение с щастлив край. Благодаря на нашия медицински отговорник Мариано Авио, който ме повери в ръцете на д-р Лука Борджоли, един от най-добрите офталмолози в региона. Навременната реакция и грижите на този голям професионалист, заедно с бързината на отделението по офталмология в болницата във Фермо, допринесоха всичко да се разреши по най-добрия начин. Чувствам се късметлия, че имам такива специалисти на една ръка разстояние.“

Медеи вече мисли за новия сезон и е готов да отпътува за Любляна.

„Заедно с Потке ще следя мачовете от Волейболната лига на нациите, за да видя в действие нашите играчи, които участват в словенския етап, както и да наблюдавам някои атлети, които биха могли да представляват интерес за бъдещето на Лубе. Вярвам, че клуб като нашия трябва винаги да бъде в крак с новостите и да поддържа чести контакти с волейбола на най-високо ниво.“

Треньорът има ясни идеи и за състава на Лубе за сезон 2026/27: „Проектът ще продължи в същата посока“, гарантира той.

„Ще стартираме с млад отбор с голям потенциал, като целта ни е да развиваме таланти и да изграждаме шампиони!“

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Стремежът на Лубе да побеждава остава непроменен. „Ще използваме всичките си козове, за да вдигнем трофеи“, заявява Медеи без заобикалки. „Не е лесно едновременно да развиваш млади играчи и да побеждаваш всички останали отбори, но това е нашата мисия и ще дадем всичко от себе си. През последните две години вече показахме голяма решителност и състезателен дух в ключовите моменти. Както винаги, техниката ще бъде решаваща. Особено удовлетворяващо е, че успяхме да върнем публиката в залата и да създадем ентусиазъм в цялата общност!“

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Всички отбори променят облика си и би било преждевременно да се правят прогнози. Треньорът на „червено-белите“ е убеден, че първенството ще бъде още по-конкурентно и равностойно, но познава силата на Лубе. „Ще има отбори, които може би ще стартират с една крачка пред всички, но съм сигурен, че ние ще бъдем сред главните действащи лица. През последните години бяхме близо до целта и сме на прав път да направим последната стъпка и да достигнем желаното ниво.“

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