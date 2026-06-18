Марко Подрасчанин: Искам веднага да започна работа и да бъда на разположение на Лубе

Ден след като беше назначен за спортен директор на Кучине Лубе (Чивитанова), Марко Подрасчанин се готви да се изправи пред ново професионално предизвикателство в клуба, където беше главно действащо лице на игрището в продължение на повече от десетилетие. За бившия сръбски център се отваря нова страница в кариерата, към която той подхожда със същия ентусиазъм и решителност, които белязаха пътя му на спортист.

Първите думи на новия спортен директор са насочени към ръководството на „бианкоросите“:

"Благодаря на собствениците и на ръководството за доверието, което ми гласуваха. За мен е голяма чест да получа толкова важен израз на уважение. Израснах с Лубе и този клуб е част от мен. Чувствам огромна отговорност: Лубе ми даде толкова много през годините и сега искам да върна цялата обич и емоции, които получих".

Марко Подрасчанин е новият спортен директор на Лубе

Още следващата седмица Марко Подрасчанин ще се потопи изцяло в новата си роля. В програмата му е пътуване до Любляна заедно със старши треньора Джампаоло Медей, за да наблюдават отблизо словенския етап от Волейболната лига на нациите 2026. Този избор демонстрира желанието му незабавно да се постави в услуга на клуба:

"Отмених почивката си в Сицилия със семейството, защото искам веднага да започна работа и да бъда на разположение на клуба. От дома си в Нови Сад, Сърбия, ще отида в Словения заедно с нашия треньор Джампаоло Медей, за да гледаме втория етап на VNL. Това ще бъде възможност да се срещна със състезатели и мениджъри и да започна реално това ново приключение".

След кариера, изпълнена с успехи, Марко Подрасчанин внася в новата си роля богат опит, натрупан на най-високо ниво в международния волейбол. Този опит може да се окаже безценен в управлението на отношенията със спортистите и в изграждането на отбора: «Като състезател винаги съм се опитвал гласът ми да се чува в съблекалнята и да допринасям за сплотеността на отбора. Разбира се, ролята ще бъде различна, но вярвам, че харизмата и опитът могат да ми помогнат. Имах късмета да споделям игрището с шампиони от различни поколения и този опит ще ми бъде полезен в отношенията с играчите».

Ценностите, които са го съпътствали по време на дългия му път с фланелката на „бианкоросите“, ще останат централни и в новата му длъжност. "Със сигурност работата и саможертвата – елементи, които правят един клуб, един спортист, а също и един ръководител велик. В Лубе всеки ден се научава нещо ново".

Сред аспектите, които ще ръководят работата му, ще бъде и вниманието към избора на най-подходящите профили за техническия и човешкия проект на клуба. За Марко Подрасчанин талантът е само отправна точка: «Без отдаденост и без способността да се справяш с напрежението, не се стига далеч. Който носи тази фланелка, трябва да даде душа и тяло. У великите шампиони винаги съжителстват талант и всеотдайност».

Голямо внимание ще бъде отделено и на развитието на младите играчи – стратегическа линия, поета през последните години и предназначена да остане стълб в спортния проект. "Това е път, който трябва да се следва с убеденост. Ще бъде от основно значение да продължим да инвестираме в млади италиански таланти. Имаме късмета да разполагаме с някои от най-добрите изгряващи таланти на световната сцена".

Въпреки ниската средна възраст на състава, амбициите на „бианкоросите“ остават непроменени.

"Лубе винаги е мислил мащабно. С много млад състав е неизбежно да се преминава през трудни моменти, но имаме състезатели с голямо качество и огромен потенциал за растеж. Затова амбициите трябва да останат високи. В Лубе трябва винаги да се излиза на терена с ясна нагласа: да дадеш всичко от себе си, да надскочиш границите си и да се бориш за победа във всеки мач. Това е единственият начин да можеш да кажеш, че си уважил докрай една толкова важна фланелка".

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