Лубе се раздели с Бепе Кормио, който доведе Алекс и Мони Николови в Чивитанова

Италианският вицешампион Кучине Лубе (Чивитанова), в който се изявява националът Александър Николов, а се очаква от новия сезон там да заиграе и брат му Симеон Николов, се раздели с генералния си мениджър Беше Кормио. Клубът обяви края на дългогодишното сътрудничество с Кормио, който бе централна фигура през последните години.

Той бе част от Лубе в продължение на 10 години и има основна заслуга за привличането в клуба на Алекс и Мони Николови.

Преди това е мениджър на редица отбори - във волейбола, баскетбола и футбола, сред които Итас Трентино (Тренто). Приключението с гранда от регион Марке обаче е най-дългото в кариерата му.

От Лубе благодариха на Бепе Кормио за свършената работа и му пожелаха успех в бъдещите начинания. За десет години в червено-бяло, Кормио печели 4 титли в елита, 4 Купи, една титла в Шампионска лига и една титла от клубното световно първенство.

Бивш сръбски национал става изпълнителен директор на Лубе

Функцията генерален мениджър се очаква да бъде поета от бившия сръбски национал Марко Подрасчанин.

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Снимки: Sportal.bg