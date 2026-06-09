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Лубе се раздели с Бепе Кормио, който доведе Алекс и Мони Николови в Чивитанова

  • 9 юни 2026 | 19:44
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Италианският вицешампион Кучине Лубе (Чивитанова), в който се изявява националът Александър Николов, а се очаква от новия сезон там да заиграе и брат му Симеон Николов, се раздели с генералния си мениджър Беше Кормио. Клубът обяви края на дългогодишното сътрудничество с Кормио, който бе централна фигура през последните години.

Той бе част от Лубе в продължение на 10 години и има основна заслуга за привличането в клуба на Алекс и Мони Николови.

Преди това е мениджър на редица отбори - във волейбола, баскетбола и футбола, сред които Итас Трентино (Тренто). Приключението с гранда от регион Марке обаче е най-дългото в кариерата му.

От Лубе благодариха на Бепе Кормио за свършената работа и му пожелаха успех в бъдещите начинания. За десет години в червено-бяло, Кормио печели 4 титли в елита, 4 Купи, една титла в Шампионска лига и една титла от клубното световно първенство.

Бивш сръбски национал става изпълнителен директор на Лубе
Бивш сръбски национал става изпълнителен директор на Лубе

Функцията генерален мениджър се очаква да бъде поета от бившия сръбски национал Марко Подрасчанин.

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Снимки: Sportal.bg

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