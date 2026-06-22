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Очакват се сериозни жеги на "Ред Бул Ринг" този уикенд

  • 22 юни 2026 | 14:11
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Този уикенд във Формула 1 предстои надпреварата за Гран При на Австрия, която се очаква да бъде съпроводена от много сериозни жеги, което неминуемо ще се отрази и на състезанието на „Ред Бул Ринг“.

Според последните прогнози на синоптиците във всеки един от трите състезателни дена на австрийското трасе температурите ще надхвърлят границата от 30 градуса по Целзий в следобедните часове. Освен това не се очаква и почти никаква облачност, което ще означава, че настилката ще се нагрее изключително много и няма да е изненадващо, ако нейната температура премине границата от 50 градуса.

Предвид тези прогнози местните власти в Щирия са обявили оранжев код за очаквани жеги по време на състезателния уикенд на „Ред Бул Ринг“. Напълно е възможно ФИА също да активира протокола за горещо време, което да задължи пилотите да използват системите за охлаждане, които бяха разработени през последните години.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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