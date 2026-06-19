От Мерцедес потвърдиха причината за отпадането на Антонели в Барселона

Техническият директор на Мерцедес Джеймс Алисън потвърди, че повреда в батерията е причината за отпадането на Андреа Кими Антонели от надпреварата за Гран При на Барселона миналата неделя.

Италианецът точно беше изпреварил своя съотборник Джордж Ръсел за второто място, когато колата му се изключи на изхода от петия завой в 62-та от 66 обиколки. Това отпадане на Антонели дойде само три седмици, след като подобен проблем извади Ръсел от състезанието в Канада. Междувременно клиентите на Сребърните стрели също бяха сполетени от сериозни проблеми с надеждността, а по думите на Алисън, всички тези трудности тръгват от батерията.

„Всеки, който следи спорта изкъсо, е видял, че доста коли в двигатели на Мерцедес бяха засегнати от проблеми с надеждността от началото на сезона. Не всички проблеми са идентични, но всички те тръгват от една и съща част на батерията.



„Смятам, че по-голямата част от тази зона на риск вече беше разбрана. С малко късмет, когато започнат да въвеждаме следващите батерии в хода на сезона, тогава нещата ще се променят. За нас това е много важно, защото тези отпадания са много, много болезнени.



„Трябва да приемем, че ще има повреди. Опитваме се да гарантираме, че те ще се случват основно по време на тестовете, а не, когато се борим за точки. Това не винаги се случва, защото от време на време има отпадания и това определено показва пропуск в нашите процеси, които целят да имаме по-добро представяне, без да засягаме надеждността.



„Но, когато една такава повреда се случи за първи път и все още не всичко е ясно, тогава отборът прави една стъпка назад и започва да внимава малко повече с оборудването, натиска го по-малко и си дава по-голям буфер. В същото време друга част от отбора започва да търси причината за повредата, за да намери решение. Така че първо се намесваш, за да улесниш задачата на уязвимите компоненти и след това започваш да търсиш решение“, обясни Алисън.

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Снимки: Imago