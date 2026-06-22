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Локо (София) обяви програмата си за летните контроли

  • 22 юни 2026 | 15:17
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Локо (София) обяви програмата си за летните контроли

Локомотив (София) обяви програмата си за летните контроли, които тимът ще изиграе. На 26 юни “железничарите” ще се изправят срещу Балкани, на 1 юли срещу Ботошани, а три дни по-късно съперник ще е Дукажини от Косово. И трите проверки ще се проведат в Банско. На 12 юли ще е официалното представяне на отбора на стадион “Локомотив”.

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Ето какво пиша от Локо:

26 юни - "Балкани" (Косово)

1 юли - "Ботошани" (Румъния)

4 юли - "Дукажини" (Косово)

12 юли - представяне на отбора

Първите три проверки ще се проведат в Банско, а представянето на отбора ще е на стадион "Локомотив", като съперникът скоро ще бъде финализиран. Очаквайте допълнителна информация за часовете на срещите

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