Локо (София) обяви щаба на Любо Пенев и кои футболисти заминават на лагер в Банско

Щабът на новия старши треньор на Локомотив (София) Любослав Пенев е изцяло окомплектован, обявиха от клуба. Атанас Стоилов ще бъде помощник-треньор, Никола Солаков – кондиционен, Мартин Митев ще отговаря за вратарите, а Димитър Андонов ще бъде анализатор. Освен това столичните "железничари" обявиха и групата от футболисти, които ще заминат на лагер в Банско. Общо 23-ма играчи отпътуваха, като 20 от тях са българи.

Локомотив (София) представи петима футболисти, синът на Любо Пенев ще играе за "железничарите"

Ето и пълната група:



Вратари: Александър Любенов, Мартин Величков, Цветан Цветков;

Защитници: Реян Даскалов, Божидар Кацаров, Никола Нейчев, Калоян Костов, Райън Бидунга, Михаил Захариев, Ангел Лясков;

Полузащитници: Красимир Станоев, Красимир Милошев, Кристиян Чачев, Ерол Дост, Димитър Костадинов, Адил Тауи, Митко Митков, Емил Геров;

Нападатели: Кауе Карузо, Николас Пенев, Марк-Емилио Папазов, Георги Минчев, Спас Делев.

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