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Локо (София) обяви щаба на Любо Пенев и кои футболисти заминават на лагер в Банско

  • 18 юни 2026 | 17:12
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Щабът на новия старши треньор на Локомотив (София) Любослав Пенев е изцяло окомплектован, обявиха от клуба. Атанас Стоилов ще бъде помощник-треньор, Никола Солаков – кондиционен, Мартин Митев ще отговаря за вратарите, а Димитър Андонов ще бъде анализатор. Освен това столичните "железничари" обявиха и групата от футболисти, които ще заминат на лагер в Банско. Общо 23-ма играчи отпътуваха, като 20 от тях са българи.

Локомотив (София) представи петима футболисти, синът на Любо Пенев ще играе за "железничарите"
Локомотив (София) представи петима футболисти, синът на Любо Пенев ще играе за "железничарите"

Ето и пълната група:

Вратари: Александър Любенов, Мартин Величков, Цветан Цветков;

Защитници: Реян Даскалов, Божидар Кацаров, Никола Нейчев, Калоян Костов, Райън Бидунга, Михаил Захариев, Ангел Лясков;

Полузащитници: Красимир Станоев, Красимир Милошев, Кристиян Чачев, Ерол Дост, Димитър Костадинов, Адил Тауи, Митко Митков, Емил Геров;

Нападатели: Кауе Карузо, Николас Пенев, Марк-Емилио Папазов, Георги Минчев, Спас Делев.

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