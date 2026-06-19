Играл в Локо (Сф) премина в бивш тим на Пацо Тигъра и БГ Меси

Бившият футболист на Локомотив (София) Мамаду Диара ще продължи кариерата си в Ботошани, където днес беше представен като ново попълнение с договор за две години. Високият 192 сантиметра защитник игра за последно в Ирак, а носеше червено-черната фланелка от август 2024 до септември 2025 г.

Бранителят взе участие в 17 мача за Локомотив, вкарвайки два гола. Преди периода в Ирак новото попълнение на Ботошани е играл във Франция и Словения. Припомняме, че преди време в румънския отбор играха Радослав Димитров, известен като БГ Меси, и Пламен Илиев.

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