Защо Акоста ще тества 850-кубиковия мотор на КТМ, въпреки че ще преминава в Дукати?

Педро Акоста е сред малкото титулярни пилоти в MotoGP, които днес участват в първия тест на новите 850-кубикови машини в кралския клас, който се провежда при закрити врата на пистата в Бърно.

Днешният тест е първият, в който титулярните състезатели могат да изпробват новите 850-кубикови мотори и гумите на Пирели, които ще се използват в MotoGP от сезон 2027. Интересното е, че КТМ избра да използва Акоста в този тест, въпреки че догодина испанецът няма да е част от състава на австрийците, а ще премине в заводския тим на Дукати.

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„Двете момчета (Пол Еспаргаро и Дани Педроса) ще са на пистата с тестовия отбор, но ние ще имаме и един титулярен пилот и това ще е Педро – каза ръководителят на проекта на КТМ Пит Байрер в хода на изминалия уикенд за Гран При на Чехия – Просто е: Педро е най-бързият и добър пилот, който някога сме имали в КТМ, така че ние искаме да получим обратна връзка от най-добрия ни пилоти.



„Ние също така имаме и силен тестов екип, който върши невероятна работа. Имаме много информация от него за мотора. Но има разлика между информацията, която получаваме от състезателните пилоти, затова за нас беше логично да направим този избор, дори и като помислим кой къде ще бъде догодина.



„Той е нашият многоуважаван заводски пилот този сезон и най-добрият пилот, който имаме. Така че ние се нуждаем от нашия най-добър човек на мотора, за да видим какво може да направи той и да помогне на развитието, защото всички сме още на средата и има още много път за извървяване. Смятам, че имам добро програма за теста, която ще ни позволи да навлезем в следващата фаза на нашето развитие“, добави още Байрер.

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Снимки: Gettyimages