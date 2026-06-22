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Един от голмайсторите на Египет: Ние сме най-добрият отбор в Африка

  • 22 юни 2026 | 10:49
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Мостафа Мохамед-Зико се подготвяше да отиде на почивка на египетското средиземноморско крайбрежие, когато неочаквано е извикан в националния отбор по футбол и заминава за Северна Америка и това променя плановете му. „Бях далече от националния отбор и да си призная, не го очаквах. Бях си на крайбрежието, но треньорът Хосам Хасан ми се обади и ме вкара в националния отбор. И така изведнъж се озовах с отбора на Египет на Световното първенство“, разказва нападателят на ФК Пирамидс пред журналистите след победата с 3:1 над Нова Зеландия на стадион „БС Плейс“ във Ванкувър.

Велик, сюблимен, непостижим Мохамед Салах изригна с гол и асистенция за първа египетска победа на Световно
Велик, сюблимен, непостижим Мохамед Салах изригна с гол и асистенция за първа египетска победа на Световно

Преди да бъде извикан, е смятан за футболист с периферна роля, но бързо се превръща в любимец. Кръстен на бразилската легенда Зико, той реално потвърждава традицията египетските футболисти да взимат имената на големи световни играчи. Така в тима си има и Трезеге. Но Зико може да играе както по крилата, така и на върха, а срещу Нова Зеландия оправда доверието на треньора. В контролите вкара и на Русия, и на Бразилия, преди да отбележи първия си гол на Световното срещу Нова Зеландия във Ванкувър, където също така асистира за гола на Мохамед Салах с хитър пас с петата в наказателното поле. Историята му всъщност не е нещо ново – футболист или футболисти, които са били извикани директно от плажа в последния момент, да се представят много силно. Историята познава дори такъв европейски шампион – Дания през 1992-а година беше събрана от курортите, за да вдигне трофея в Швеция.

Салах: Това е историческо постижение за нас
Салах: Това е историческо постижение за нас

Победата на Египет над Нова Зеландия беше първата за страната на световно първенство и я постави в доминираща позиция в група G преди последния мач срещу Иран, като отборът се бори за място в елиминационната фаза за първи път. „От първата минута досега Хосам Хасан ни дава увереност“, каза Зико. „Слава Богу, че не съм го разочаровал нито за секунда“. Въпреки силния старт на Египет, играчите не се заблуждават, че това е някакъв грандиозен успех, добави той. „Все още не сме постигнали нищо. Надявам се, че можем да стигнем още по-далеч“, каза той. „Ние сме най-силният отбор в Африка. Защо да не продължим максимално далеч в този турнир?“

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Снимки: Gettyimages

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