Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Египет
  3. Хасан: На полувремето казах на футболистите, че няма да се върнем на терена, освен ако не сме решени да спечелим

Хасан: На полувремето казах на футболистите, че няма да се върнем на терена, освен ако не сме решени да спечелим

  • 22 юни 2026 | 09:38
  • 102
  • 0

Националният селекционер по футбол на Египет Хосам Хасан заявил на играчите си, че няма да се върнат на терена за второто полувреме срещу Нова Зеландия, освен ако не са решени да постигнат победа, която техните привърженици заслужават.

Строгите думи имаха желания ефект, тъй като египтяните спечелиха с 3:1 и записаха първа победа на Световното първенство, с което оглавяват група G с 4 точки.

Хасан беше под напрежение да изведе Египет до първи успех на Мондиал 2026, след катo отборът беше записал пет загуби и две равенства в трите си предишни участия на световни финали през 1934-та, 1990-а и 2018 година - статистика, която не се харесваше на отбор, ликувал с рекордните седем титли от Купата на африканските нации.

„На полувремето казах на футболистите, че няма да се върнем на терена, освен ако не сме решени да спечелим и да почерпим увереност от гордостта, която изпитваме от подкрепата на публиката“, каза Хасан.

„Нуждаехме се от време, за да изградим увереност, да се възползваме от силните си страни и да обмислим пътя до директните елиминации, както и упоритата работа на предишните поколения, които се опитаха да създадат тези възможности. Исках това поколение да оформи собственото си бъдеще, да определи собствения си път. Искаме също така да продължим да се развиваме на ниво национална лига и в целия африкански футбол“, коментира още старши треньорът на държавния състав на Египет.

„Мохамед Салах работи усилено на терена и това е нещо, което трябва да знаете“, заяви Хосам Хасан.

„Може би съм първият треньор, който го остави да играе на позиция, която съответства на неговите възможности и качества. Работихме върху толкова много неща и съм сигурен, че ще видим още от него“, добави специалистът.

Египет ще играе последния си мач от груповата фаза на Мондиал 2026 срещу Иран в Сиатъл.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Бергвал напуска Тотнъм

Бергвал напуска Тотнъм

  • 22 юни 2026 | 04:58
  • 3058
  • 1
Велик, сюблимен, непостижим Мохамед Салах изригна с гол и асистенция за първа египетска победа на Световно

Велик, сюблимен, непостижим Мохамед Салах изригна с гол и асистенция за първа египетска победа на Световно

  • 22 юни 2026 | 06:03
  • 37221
  • 22
Камата, свидетел на историческите голове на Кабо Верде

Камата, свидетел на историческите голове на Кабо Верде

  • 22 юни 2026 | 03:33
  • 3219
  • 9
Мондиал 2026 продължи да пише история! Кабо Верде изтръгна точка от Уругвай и дори можеше да вземе всичко

Мондиал 2026 продължи да пише история! Кабо Верде изтръгна точка от Уругвай и дори можеше да вземе всичко

  • 22 юни 2026 | 03:09
  • 37129
  • 67
Селекционерът на Саудитска Арабия: Допуснахме твърде много грешки

Селекционерът на Саудитска Арабия: Допуснахме твърде много грешки

  • 22 юни 2026 | 02:58
  • 716
  • 0
Франсиско Консейсао иска да стигне по-далеч със своята Португалия от тази на баща си през 2002 г.

Франсиско Консейсао иска да стигне по-далеч със своята Португалия от тази на баща си през 2002 г.

  • 22 юни 2026 | 00:26
  • 1390
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Испания се реваншира за лошото начало и разби Саудитска Арабия за едно полувреме

Испания се реваншира за лошото начало и разби Саудитска Арабия за едно полувреме

  • 21 юни 2026 | 20:59
  • 40455
  • 185
Велик, сюблимен, непостижим Мохамед Салах изригна с гол и асистенция за първа египетска победа на Световно

Велик, сюблимен, непостижим Мохамед Салах изригна с гол и асистенция за първа египетска победа на Световно

  • 22 юни 2026 | 06:03
  • 37221
  • 22
Мондиал 2026 продължи да пише история! Кабо Верде изтръгна точка от Уругвай и дори можеше да вземе всичко

Мондиал 2026 продължи да пише история! Кабо Верде изтръгна точка от Уругвай и дори можеше да вземе всичко

  • 22 юни 2026 | 03:09
  • 37129
  • 67
Аржентина и Меси се надяват на силен мач и срещу Австрия

Аржентина и Меси се надяват на силен мач и срещу Австрия

  • 22 юни 2026 | 07:04
  • 2368
  • 0
Ялова Белгия се издъни и срещу Иран

Ялова Белгия се издъни и срещу Иран

  • 22 юни 2026 | 00:00
  • 35912
  • 123
ЦСКА 1948 вез скалпа на още един шампион, "червените" бележат от 40 метра и с петички

ЦСКА 1948 вез скалпа на още един шампион, "червените" бележат от 40 метра и с петички

  • 21 юни 2026 | 20:47
  • 27705
  • 48