Хасан: На полувремето казах на футболистите, че няма да се върнем на терена, освен ако не сме решени да спечелим

Националният селекционер по футбол на Египет Хосам Хасан заявил на играчите си, че няма да се върнат на терена за второто полувреме срещу Нова Зеландия, освен ако не са решени да постигнат победа, която техните привърженици заслужават.

Строгите думи имаха желания ефект, тъй като египтяните спечелиха с 3:1 и записаха първа победа на Световното първенство, с което оглавяват група G с 4 точки.

Хасан беше под напрежение да изведе Египет до първи успех на Мондиал 2026, след катo отборът беше записал пет загуби и две равенства в трите си предишни участия на световни финали през 1934-та, 1990-а и 2018 година - статистика, която не се харесваше на отбор, ликувал с рекордните седем титли от Купата на африканските нации.

„На полувремето казах на футболистите, че няма да се върнем на терена, освен ако не сме решени да спечелим и да почерпим увереност от гордостта, която изпитваме от подкрепата на публиката“, каза Хасан.

„Нуждаехме се от време, за да изградим увереност, да се възползваме от силните си страни и да обмислим пътя до директните елиминации, както и упоритата работа на предишните поколения, които се опитаха да създадат тези възможности. Исках това поколение да оформи собственото си бъдеще, да определи собствения си път. Искаме също така да продължим да се развиваме на ниво национална лига и в целия африкански футбол“, коментира още старши треньорът на държавния състав на Египет.

„Мохамед Салах работи усилено на терена и това е нещо, което трябва да знаете“, заяви Хосам Хасан.

„Може би съм първият треньор, който го остави да играе на позиция, която съответства на неговите възможности и качества. Работихме върху толкова много неща и съм сигурен, че ще видим още от него“, добави специалистът.

Египет ще играе последния си мач от груповата фаза на Мондиал 2026 срещу Иран в Сиатъл.

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