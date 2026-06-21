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Журналист предчувства лоша развръзка за Монтела

  • 21 юни 2026 | 07:56
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Журналист предчувства лоша развръзка за Монтела

Бъдещето на старши треньора на националния отбор на Турция Винченцо Монтела е застрашено, твърди реномираният спортен журналист Николо Шира в публикация социалните мрежи.

Турция се скъса да пропуска срещу Парагвай и отпадна от Мондиала след нервен мач със съмнения за дискриминация
Турция се скъса да пропуска срещу Парагвай и отпадна от Мондиала след нервен мач със съмнения за дискриминация

Според източника, специалистът може да бъде уволнен след завръщането на тима от Мондиал 2026 заради незадоволителните резултати на тима, който отпадна още в груповата фаза.

След фиаското на Мондиала: Турските играчи подкрепят Монтела, призовават да не се търси изкупителна жертва
След фиаското на Мондиала: Турските играчи подкрепят Монтела, призовават да не се търси изкупителна жертва

Южните отправиха над 60 удара в първите си два мача от шампионата на планетата, но загубиха и двете си срещи без да отбележат нито един гол, след като отстъпиха с 0:2 в първата среща от Австралия и с 0:1 от Парагвай във втората.

В последния кръг турският отбор ще се изправи срещу домакина САЩ.

Мачът е на 26-и юни (петък) от 5:00 часа българско време.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Този двубой, както и всички 104 срещи от Мондиал 2026 се излъчват на живо в bnt.sportal.bg.

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