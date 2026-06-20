Франческо Баная: За късмет този път изборът беше правилен

Двукратният световен шампион в MotoGP Франческо Баная завоюва своя първи успех от началото на сезон 2026, след като триумфира в спринта на пистата в Бърно.

Италианецът се възползва от отличното потегляне, което направи с меката задната гума, за да поведе още в началото и да не изпусне първото място до финала. След него пилотът на Дукати заяви с облекчение, че този път той и отборът му са направили правилния избор, за разлика от по-рано през кампанията, когато това не се случи. Най-яркият пример за това е спринтът в Остин, където Баная беше изпреварен в последното обиколка от Хорхе Мартин, който беше заложи на по-твърда задна гума от него.

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„За късмет този път изборът беше правилен, а не както в Остин или както направихме преди няколко състезания. Много съм щастлив. Първите две обиколки бяха решаващи. Стартирах добре и натиснах, за да отворя разлика. След това контролирах нещата, защото сцеплението на задната гума не беше толкова лошо, но вибрациите бяха огромни, така че трябваше да намаля малко и да опитам да контролирам Ай в последните две обиколки. Много съм доволен, работим много здраво и се надявам, че утре ще постигнем същото“, коментира Баная.

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Снимки: Gettyimages