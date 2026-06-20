Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ай Огура: Мислех, че в края ще имам нещо повече, но...

Ай Огура: Мислех, че в края ще имам нещо повече, но...

  • 20 юни 2026 | 17:03
  • 165
  • 0
Ай Огура: Мислех, че в края ще имам нещо повече, но...

За никого не е тайна, че Ай Огура е един от най-бързите пилоти в заключителните фази на състезанията в MotoGP, като това се дължи на стила на японеца, който изключително много щади гумите.

По време на днешния спринт в Чехия, обаче, той не можа да се пребори за победата, въпреки че беше избрал средно твърдата задна гума, докато победителят Франческо Баная заложи на меката. При пресичането на финалната линия двамата бяха разделени от по-малко от 0.3 секунди, а Огура каза, че неговото основно ограничение е дошло от предницата на мотора му.

Пеко Баная открадна победата в спринта в Чехия от Ай Огура
Пеко Баная открадна победата в спринта в Чехия от Ай Огура

„Представянето на задната гума беше наистина добра. За мен най-голямото ограничение беше предницата. Мислех си, че в края ще имам нещо повече, но не, този път не стане. Утре ще имам още една възможност и ще се опитам отново“, заяви пилотът на Тракхаус Априлия.

Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP

  • 20 юни 2026 | 08:33
  • 4474
  • 0
Любо Руйков дебютира с 12-о време на „Монца“ при рекордна конкуренция

Любо Руйков дебютира с 12-о време на „Монца“ при рекордна конкуренция

  • 19 юни 2026 | 20:36
  • 2673
  • 0
Бъдещето на Верстапен в Ред Бул може да е ясно още преди лятната пауза

Бъдещето на Верстапен в Ред Бул може да е ясно още преди лятната пауза

  • 19 юни 2026 | 18:56
  • 11749
  • 7
Алекс Маркес ще може да довърши уикенда за Гран При на Чехия

Алекс Маркес ще може да довърши уикенда за Гран При на Чехия

  • 19 юни 2026 | 18:26
  • 729
  • 0
Ай Огура унищожи рекорда и поведе в края на петъчните тренировки в Чехия

Ай Огура унищожи рекорда и поведе в края на петъчните тренировки в Чехия

  • 19 юни 2026 | 17:17
  • 4325
  • 0
От Мерцедес потвърдиха причината за отпадането на Антонели в Барселона

От Мерцедес потвърдиха причината за отпадането на Антонели в Барселона

  • 19 юни 2026 | 16:18
  • 2697
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Божков: Най-много Левски да не играе в евротурнирите! Като слушам феновете какво правят, сигурно ще си искам всички 10 млн.

Божков: Най-много Левски да не играе в евротурнирите! Като слушам феновете какво правят, сигурно ще си искам всички 10 млн.

  • 20 юни 2026 | 10:03
  • 51783
  • 559
Милан ще привлече още един български талант в академията си

Милан ще привлече още един български талант в академията си

  • 20 юни 2026 | 15:36
  • 7469
  • 4
ЦСКА започва с контролите срещу словенци

ЦСКА започва с контролите срещу словенци

  • 20 юни 2026 | 09:23
  • 18578
  • 42
Гняв в Турция след провала: Самолетчето на самолета и да си ходи

Гняв в Турция след провала: Самолетчето на самолета и да си ходи

  • 20 юни 2026 | 13:24
  • 10255
  • 9
Батков скочи на Божков: Неморална постъпка!

Батков скочи на Божков: Неморална постъпка!

  • 20 юни 2026 | 11:27
  • 17480
  • 81
ВАР с нова историческа намеса на Мондиал 2026

ВАР с нова историческа намеса на Мондиал 2026

  • 20 юни 2026 | 08:23
  • 20094
  • 32