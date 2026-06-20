Ай Огура: Мислех, че в края ще имам нещо повече, но...

За никого не е тайна, че Ай Огура е един от най-бързите пилоти в заключителните фази на състезанията в MotoGP, като това се дължи на стила на японеца, който изключително много щади гумите.

По време на днешния спринт в Чехия, обаче, той не можа да се пребори за победата, въпреки че беше избрал средно твърдата задна гума, докато победителят Франческо Баная заложи на меката. При пресичането на финалната линия двамата бяха разделени от по-малко от 0.3 секунди, а Огура каза, че неговото основно ограничение е дошло от предницата на мотора му.

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„Представянето на задната гума беше наистина добра. За мен най-голямото ограничение беше предницата. Мислех си, че в края ще имам нещо повече, но не, този път не стане. Утре ще имам още една възможност и ще се опитам отново“, заяви пилотът на Тракхаус Априлия.

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Снимки: Gettyimages