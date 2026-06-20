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Марк Маркес: Доволен съм от третото място

  • 20 юни 2026 | 16:58
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Марк Маркес: Доволен съм от третото място

Световният шампион Марк Маркес заяви, че е доволен от третото място, което завоюва в днешното спринтово състезание на пистата в Бърно. В него испанецът завърши зад съотборника си Франческо Баная и Ай Огура от Тракхаус Априлия, като тримата бяха събрани в по-малко от секунда на финала.

Маркес и Баная рискуваха малко с избора си на меката задна гума, докато Огура заложи на средно твърдата смес. Въпреки това темпото на двамата заводски пилоти на Дукати остана достатъчно силно в края, а след финала Маркес беше категоричен, че те са направили правилния избор.

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„Доволен съм от третото място. Направихме правилния избор, Дукати свърши страхотна работа. Така че да, трябва да се опитаме да поработим за утре, за да подобрим дългото състезание“, каза Маркес.

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Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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