Ислам Махачев разкри какви са били финансовите претенции на Илия Топурия за мач помежду им

Ислам Махачев често е обвинявал Илия Топурия и неговия екип за провала на потенциалния им двубой, а сега разкри и конкретна сума, която стои зад тези твърдения.

Историческото събитие на UFC в Белия дом миналата неделя беше оглавено от Топурия, който защитаваше титлата си в лека категория в обединителен мач срещу временния шампион Джъстин Гейджи. Гейджи поднесе една от големите изненади, побеждавайки Топурия.

Джъстин Гейджи шокира света с победа над Илия Топурия

Преди този мач да бъде обявен, се спекулираше за различни двубои, включително възможността Топурия да се качи в полусредна категория, за да предизвика Махачев за неговата титла. Преговорите обаче не стигнаха далеч и двамата бойци се обвиниха взаимно в избягване на срещата.

Махачев разкри пред руския ММА журналист Адам Зубайраев, че от UFC са се отказали да организират мача, когато екипът на Топурия е поискал осемцифрена сума.

„Обадиха ми се сутринта и ми предложиха мача“, каза Махачев. „Съгласих се, без да искам нищо. Те сами ми предложиха двубоя, с по-висок хонорар. На следващата сутрин обаче се обадиха отново и казаха, че Топурия искал нещо от порядъка на 20 милиона долара. Отказали са му. С това всичко приключи, а няколко часа по-късно мениджърът му даде интервю. В него каза, че парите не са им достатъчни, за да се бият с Ислам, но за същите пари, според договора им, са се съгласили да се бият с Гейджи.“

Мениджърът на Топурия, Малки Кава, предложи своята версия на историята в социалните мрежи малко след обявяването на мача Топурия срещу Гейджи, като потвърди, че спорът за хонорара е една от причините двубоят с Махачев да не се състои.

„В онзи понеделник се обадих и попитах: „Хей, ще използвате ли Илия Топурия за тази галавечер?“, разказа Кава. „Отговорът беше „не“. В сряда ми се обадиха и казаха, че може да се бие, като изборът е негов: Джъстин Гейджи или Ислам Махачев. Веднага казах: „По дяволите, искаме Ислам.“ Те отговориха: „Добре, чудесно. Ще ти дадем Х сума, за да се бие с него.“ А аз отвърнах: „Братле, знаеш, че това никога няма да стане.“ Казаха ми каква е сумата, че имам избор, а аз повторих: „Искам Ислам.“ Точно това казах... Това беше в сряда.“

Въпреки това Кава също твърди, че Махачев никога не е бил реалистичен вариант. Самият Топурия заяви в друго интервю, че „наистина вярва, че UFC не искат този мач да се случи“, без обаче да обясни причините за това си мнение.

„Някои ще кажат, че не е вярно, но мога да ви покажа разговорите с моя мениджър, тъй като имахме обаждания и съобщения“, каза Махачев. „Той ми се обади: „Събитието в Белия дом, мач срещу Топурия“, а аз веднага отговорих: „Давай“. Дори не съм го искал, но Али Абделазиз, мениджърът на Махачев каза, че заплащането ще е по-високо, защото е в Белия дом, и аз казах: „Още по-добре.“ Но на следващия ден ми се обади и каза: „Отменя се.“ Попитах: „Защо, какво се обърка?“ И той ми каза, че Топурия е поискал някакви безумни пари и това е било всичко.“

Твърди се също, че възможността Махачев да се бие е била повлияна от продължаваща контузия на ръката, въпреки че той отрече травмата да му е попречила да приеме мача с Топурия, дори и Кава да подкрепяше тази версия.

Шампионът в полусредна категория не се е бил от спечелването на титлата си миналия ноември, но сега му предстои защита срещу топ претендента Иън Мачадо Гари в главния двубой на UFC 330 на 15 август във Филаделфия.

Ислам Махачев срещу Иън Мачадо Гари в главния двубой UFC 330

„Опитвам се да не се замесвам в такива словесни престрелки онлайн, но когато започнат да говорят глупости и ти мълчиш, хората започват да вярват, че това, което казват, е истина“, заяви Махачев. „Когато Топурия твърди, че съм се оттеглил заради контузия на ръката, това нямаше нищо общо с ръката. Казах „да“ веднага, без да искам повече пари и други подобни неща.“

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