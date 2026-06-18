Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Ислам Махачев срещу Иън Мачадо Гари в главния двубой UFC 330

Ислам Махачев срещу Иън Мачадо Гари в главния двубой UFC 330

  • 18 юни 2026 | 14:04
  • 130
  • 0

Първата защита на титлата на Ислам Махачев в полусредна категория е насрочена за UFC 330 срещу топ претендента Иън Мачадо Гари.

В сряда от UFC обявиха, че Махачев (28-1) ще се изправи срещу Гари (17-1) в главното събитие на 15 август в „Xfinity Mobile Arena“ във Филаделфия. В подглавната битка шампионката в категория сламка Макензи Дърн (16-5) ще защитава пояса си срещу Джилиън Робъртсън (17-8).

Махачев спечели титлата в полусредна категория с доминираща победа с решение над Джак Дела Мадалена на UFC 322. Преди това той държеше титлата на UFC в лека категория, като я защити успешно рекордните четири поредни пъти, преди да я оваканти и да се качи в дивизията до 77 кг. След единствената си загуба през 2015 г. Махачев е в серия от 16 поредни победи.

Това е сбъдната мечта за Гари, който водеше кампания за официализиране на двубоя с Махачев на фона на честите слухове, че именно той ще бъде първият му претендент. Боецът с прякор „Бъдещето“ започна кариерата си с 15 поредни победи, преди да загуби с решение от Шавкат Рахмонов, но се завърна с две последователни победи над бившия шампион в полусредна категория Белал Мохамед и Карлос Пратес.

За събитието беше обявен и ключов двубой в женската категория муха между №4 в ранглистата Ерин Бланчфийлд и №6 Джасмин Ясудависиус. Бланчфийлд (14-2) е в серия от две поредни победи и идва след успех със събмишън над Трейси Кортез през ноември. Ясудависиус (15-4) от своя страна записа победа с решение над Карине Силва при последната си поява през април.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

България с осем джудоки на турнир от Големия шлем по джудо в Монголия

България с осем джудоки на турнир от Големия шлем по джудо в Монголия

  • 18 юни 2026 | 08:53
  • 376
  • 0
България с петима участници на “Усти над Лабем“

България с петима участници на “Усти над Лабем“

  • 17 юни 2026 | 15:22
  • 1060
  • 0
Радослав Росенов e на четвъртфинал на Световната купа в Китай

Радослав Росенов e на четвъртфинал на Световната купа в Китай

  • 17 юни 2026 | 09:02
  • 1419
  • 0
ФБР са осуетили терористична атака преди UFC Белия дом

ФБР са осуетили терористична атака преди UFC Белия дом

  • 16 юни 2026 | 17:33
  • 2005
  • 1
MAX FIGHT обявиха част от бойците за галата в Бургас

MAX FIGHT обявиха част от бойците за галата в Бургас

  • 16 юни 2026 | 13:38
  • 2272
  • 0
Теодор Христов и Чико Кваси получиха дата за трета битка помежду им

Теодор Христов и Чико Кваси получиха дата за трета битка помежду им

  • 16 юни 2026 | 13:20
  • 3009
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ще продължат ли да плащат Левски, ЦСКА, Лудогорец и другите? ЕК се зае с правило на БФС, лоши новини от Румъния

Ще продължат ли да плащат Левски, ЦСКА, Лудогорец и другите? ЕК се зае с правило на БФС, лоши новини от Румъния

  • 18 юни 2026 | 12:46
  • 9588
  • 19
Левски представи испанец за нов директор на ДЮШ

Левски представи испанец за нов директор на ДЮШ

  • 18 юни 2026 | 12:33
  • 7486
  • 33
Реал Мадрид обяви трето топ попълнение от Премиър лийг

Реал Мадрид обяви трето топ попълнение от Премиър лийг

  • 18 юни 2026 | 12:41
  • 16493
  • 5
Пер-Матиас Хьогмо няма да изведе Лудогорец за първата лятна тренировка

Пер-Матиас Хьогмо няма да изведе Лудогорец за първата лятна тренировка

  • 18 юни 2026 | 12:13
  • 8728
  • 3
Григор загуби първия сет срещу Жаке

Григор загуби първия сет срещу Жаке

  • 18 юни 2026 | 14:10
  • 5260
  • 2
Швейцария и Босна и Херцеговина търсят първа победа на Световното

Швейцария и Босна и Херцеговина търсят първа победа на Световното

  • 18 юни 2026 | 07:27
  • 2556
  • 2