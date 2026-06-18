Ислам Махачев срещу Иън Мачадо Гари в главния двубой UFC 330

Първата защита на титлата на Ислам Махачев в полусредна категория е насрочена за UFC 330 срещу топ претендента Иън Мачадо Гари.

В сряда от UFC обявиха, че Махачев (28-1) ще се изправи срещу Гари (17-1) в главното събитие на 15 август в „Xfinity Mobile Arena“ във Филаделфия. В подглавната битка шампионката в категория сламка Макензи Дърн (16-5) ще защитава пояса си срещу Джилиън Робъртсън (17-8).

Махачев спечели титлата в полусредна категория с доминираща победа с решение над Джак Дела Мадалена на UFC 322. Преди това той държеше титлата на UFC в лека категория, като я защити успешно рекордните четири поредни пъти, преди да я оваканти и да се качи в дивизията до 77 кг. След единствената си загуба през 2015 г. Махачев е в серия от 16 поредни победи.

Това е сбъдната мечта за Гари, който водеше кампания за официализиране на двубоя с Махачев на фона на честите слухове, че именно той ще бъде първият му претендент. Боецът с прякор „Бъдещето“ започна кариерата си с 15 поредни победи, преди да загуби с решение от Шавкат Рахмонов, но се завърна с две последователни победи над бившия шампион в полусредна категория Белал Мохамед и Карлос Пратес.

За събитието беше обявен и ключов двубой в женската категория муха между №4 в ранглистата Ерин Бланчфийлд и №6 Джасмин Ясудависиус. Бланчфийлд (14-2) е в серия от две поредни победи и идва след успех със събмишън над Трейси Кортез през ноември. Ясудависиус (15-4) от своя страна записа победа с решение над Карине Силва при последната си поява през април.

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