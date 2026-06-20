Григор Димитров: Тенисът е безмилостен, но чувствам, че съм оставил следа

След повече от десетилетие и половина битки на професионалния корт, Григор Димитров изцежда последните капки от един почти контракултурен тенис – на фините удари, на разбирането за корта и играта във всичките ѝ измерения. На 35 години малцина са тенисистите, които изграждат играта си чрез разнообразие, съчетавайки инициатива и прецизност в равни дози. След незабравимата тежка контузия, която претърпя миналата година срещу Синер на "Уимбълдън", за него наближава много специален момент от годината... а какъв по-добър начин от това да се подготви усърдно за предизвикателството, пише Puntodebreak.com в материал, посветен на първата ракета на България.

Тази подготовка преминава през Elm Park Golf & Sports Club, дом на турнира „Чалънджър 75“ в Дъблин, където той бе основната и блестяща звезда. Присъствието му се превърна в перфектния магнит за местната публика. Билетите бяха разпродадени за часове – това е първият професионален турнир в Ирландия от близо 20 години, малко чудо, което оценява пристигането на българина по специален начин. Откриването на ново място в тура, натрупването на игрова практика преди третия за годината турнир от "Големия шлем" и записването на победи срещу по-ниско ранкирани съперници са причините, поради които Димитров избра Дъблин.

"Честно казано, много съм благодарен. Това е. Каквото е станало в миналото, си остава в миналото, дори не мисля да поглеждам назад. Изключително много ценя, че "Уимбълдън" ми даде този "уайлд кард", това означава много и е чест. Чест е да бъдеш на "Уимбълдън", представете си да го направиш от основната схема. В момента съм тук. Съсредоточен съм върху всичко, което трябва да направя и нямам търпение да се състезавам. Това е. Нямам очаквания за "Уимбълдън".

Французин сложи край на участието на Григор Димитров в Дъблин

Обичам да играя на трева. Никога не съм имал проблем със смяната на настилките. Мога да се адаптирам малко по-добре и по-бързо към тревата от други играчи и това е настилка, на която се наслаждавам. Всеки път, когато се състезавам на трева, е специално; в известен смисъл вече мога да преброя колко ми остават, така че се надявам да се възползвам максимално от всеки един. Карам ден за ден, в момента основният ми приоритет е да се грижа за тялото си и да се наслаждавам на всеки миг на корта", сподели пред Puntodebreak 35-годишният Димитров.

Годината за Григор досега е като влакче на ужасите. Завръщане в тура след тежка контузия, с известни съмнения в тялото и склонност да не вярва напълно, че е на 100%; въртележка от треньори, започвайки ново партньорство с Ксавие Малис, добавяйки по пътя Давид Налбандян и в крайна сметка заменяйки белгиеца с Джейми Делгадо, негов бивш треньор; само две победи през целия сезон, трудности с намирането на ритъм и усещане в играта и изпадане извън топ 150. Всеки би намерил причини за безпокойство, но Григор посреща този спад с оптимизъм и най-вече с удовлетворение, че е оставил своя отпечатък в тура.

Григор Димитров с втора убедителна победа в Дъблин

"Ако се замислите, чувствам, че всъщност не съм имал сезон. Нека наричаме нещата с истинските им имена. Изиграл съм около 12 мача тази година и съм загубил около 10. За мен това не е сезон. Също така няма смисъл да говорим за ранглистата. Начинът, по който е структурирана нашата ранглиста, е толкова несправедлив, че е безсмислено да се говори за това. Има прости неща: ако печелиш, имаш висок ранкинг. Губиш и падаш в класирането. Няма тайни. Този спорт не ти дава възможност да минаваш по преки пътища: ние сме в един безмилостен бизнес.

Това е нещото, което ценя най-много, най-важното. Усетих го в миналото, в няколкото турнира от сериите "Чалънджър", които вече изиграх. Когато си тенисист, винаги си в движение, постоянно пътуваш. Нямаш време да оцениш победите. Нямаш време да се задълбочаваш в загубите. В тура съм от около 17 или 18 години, не знам точно колко, и сега поглеждам назад и осъзнавам, че може би съм в един от най-ниските моменти в кариерата си. Когато имаш момент, се замисляш за всички тези години... Чувствам, че по някакъв начин съм оставил своя отпечатък. Своята следа. Може би все още не го виждам напълно, докато се състезавам, но в тези моменти, дали тук, или на "Уимбълдън"... когато изляза на корта, усещам това уважение, това възхищение и преди всичко тази любов към спорта. Благодарен съм, ако съм успял да допринеса хората да почувстват тази любов към спорта по един или друг начин.

Григор Димитров сложи край на серията от загуби с победа на старта в Дъблин

"Надявам се да продължа да го правя възможно най-дълго. Едно е ясно: един ден този спорт и неговите фенове наистина ще ми липсват.

"Мисля, че трябва да си наясно с всички променливи, които можеш да контролираш, както и с тези, които не можеш да контролираш на трева. Понякога е трудно да намериш баланса, трудно е да предвидиш дали топката ще спре, когато удари близо до линията, тебеширът я спира... има много променливи, върху които не бива да се замисляш.

Григор Димитров получи "уайлд кард" за "Уимбълдън"

"Със сигурност работата с крака е твоят основен приоритет, на който трябва да обръщаш най-голямо внимание. Започваш оттам, а след това трябва да се концентрираш добре върху топката, върху силните и слабите страни на противника, както и върху своите собствени. Оттам нататък при всяка точка се опитваш да извлечеш максимума от всичко това. Няма тайна формула – това, което работи за теб, може да не работи за мен, но понякога на трева трябва да позволиш на естествения си инстинкт да заеме по-водеща роля", каза още хасковлията.

"Винаги казвам, че в днешно време играчите са много по-завършени. Те са на много различни етапи от кариерите си. В днешно време всеки може да играе невероятен тенис. С уважение към всички: има много, които например са учили в колеж и когато влязат в професионалния тур, те вече знаят как да се справят с трудни и напрегнати ситуации от самото начало. Не им е нужен толкова много опит: това е нещо, което аз никога не съм имал. В известен смисъл те вече са пред повечето. Разбира се, всеки напредва по свой собствен начин и със свое собствено темпо", завърши бившият №3 в света.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago