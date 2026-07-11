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Какви са тези точици на ухото на Джокович

  • 11 юли 2026 | 14:10
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Какви са тези точици на ухото на Джокович

Новак Джокович записа пет поредни победи, отново достигна полуфинал на Уимбълдън, но за втора поредна година Синер се оказа фатален за него, като италианецът ще играе за титлата в Лондон срещу Александър Зверев.

И докато всички говорят за сблъсъка с италианеца, изглежда, че един детайл е убягнал на всички, а той се отнася до ухото на Новак Джокович. Всъщност, по него се виждат малки дупчици, които показват, че Новак се е погрижил за здравето си преди турнира.

Става въпрос за ушни семена (ear seeds на английски език), които представляват традиционна китайска медицина, по-точно лечение с акупресура.

Акупресурата е метод за лечение и релаксация, при който се прилага натиск с пръсти, палци или специални инструменти върху определени точки по тялото, същите като тези, използвани в акупунктурата, с цел облекчаване на болка, напрежение или други неразположения.

По време на мачовете Новак може да натиска това място и така да стимулира нервните окончания. Малцина са забелязали това, а очевидно е, че Джокович се опитва да направи всичко възможно, за да удължи кариерата си колкото се може повече.

Нека оставим Новак малко на мира... Тази пенсия така или иначе няма да е скоро!
Нека оставим Новак малко на мира... Тази пенсия така или иначе няма да е скоро!
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Снимки: Imago

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