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Почина внезапно един от деятелите на българския тенис

  • 11 юли 2026 | 11:38
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Почина внезапно един от деятелите на българския тенис

С дълбока тъга Българската федерация по тенис съобщава, че на 36-годишна възраст внезапно почина Мартин Велев – заместник-председател на Управителния съвет на БФ Тенис, бивш състезател и управител на редица фирми в областта на строителството и финансите.

Със своята енергия, професионализъм и всеотдайност Мартин Велев беше отдаден на развитието на българския тенис.

Мартин Велев е син от брака на президента на Българския олимпийски комитет Весела Лечева с бизнесмена Манол Велев, който почина през 2022 година.

"Управителният съвет на Българската федерация по тенис изказва своите искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите на Мартин Велев. Поклон пред светлата му памет", се казва в съобщението на Българската федерация по тенис.

Sportal.bg изказва съболезнования на семейството и близките на г-н Велев.

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