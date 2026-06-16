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Григор Димитров получи "уайлд кард" за "Уимбълдън"

  • 16 юни 2026 | 14:03
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Григор Димитров получи "уайлд кард" за "Уимбълдън"

Най-добрият български тенисист Григор Димитров получи "уайлд кард" за участие на турнира от “Големия шлем” “Уимбълдън". Това стана ясно от обявения от организаторите списък, според който младият талант Иван Иванов ще има възможност да играе в квалификациите.

Надпреварата в английската столица Лондон тази година ще се проведе между 29 юни и 12 юли.

35-годишният Димитров заема 169-о място в световната ранглиста към момента. Най-доброто му постижение на "Уимбълдън" е полуфинал през 2014-а година.

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Участието му през миналата година бе особено драматично, след като българската тенис звезда имаше преднина от 2:0 сета в четвъртия кръг срещу актуалния водач в световната ранглиста Яник Синер (Италия), но получи контузия и се наложи да се оттегли в мача. По-късно се разбра, че Григор Димитров е получил частично разкъсване на десния голям гръден мускул и последва дълго възстановяване.

17-годишният Иван Иванов стана шампион на сингъл при юношите на Откритото първенство на Великобритания през 2025-а и сега му предстои дебютно участие при мъжете.

Швейцарският ветеран Стан Вавринка също е получил "уайлд кард" за основната схема при мъжете, а сестрите Серина и Винъс Уилямс са получили покани за участие в турнира на двойки при дамите.

Двете сестри подновиха кариерите си наскоро след дълга пауза, като 44-годишната Серина игра в началото на юни на двойки в “Куинс” в Лондон, а Винъс, която скоро ще навърши 46 години, не е играла от лятото на 2025 година. 

Сестрите са спечели 14 титли от турнирите на “Големия шлем” на двойки. Те са печелили заедно шест пъти "Уимбълдън", но за последно това стана преди 10 години - през 2026-а. 

На сингъл при жените с "уайбд кард" в основната схема пък ще играе полската финалистка от "Ролан Гарос" Мая Хвалинска.

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Снимки: Imago

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