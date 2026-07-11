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Даниел Златин и Мирия Радевска спечелиха регионално до 14 г. в София

  • 11 юли 2026 | 13:23
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Даниел Златин и Мирия Радевска спечелиха регионално до 14 г. в София

Даниел Златин (ТК "Некст Джен", гр.София) и Мирия Радевска (ТК "15:40", гр.София) спечелиха първите места на Регионален турнир по тенис за юноши и девойки до 14 г. в София. Надпреварата от календара на БФТенис се проведе на кортовете на ТК "Люлин 6".

Във финала при юношите Даниел Златин (ТК "Некст Джен", гр.София) победи с 5:4(4), 4:1 Давид Стоянчов (ТК "Барокко Спорт", гр.София). В мач за третото място Александър Йорданов (ТК "Барокко Спорт", гр.София) се наложи с 4:2, 4:2 над Матей Гергов (ТК "НСА", гр.София).

Във финала при девойките Мирия Радевска (ТК "15:40", гр.София) спечели с 4:1, 4:0 срещу Виктория Груйовска (ТК "Барокко Спорт", гр.София). В мач за третото място София Жечева (ТК "Левски", гр.София) победи с 4:2, 4:2 Цветина Кирчева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София).

Във финала на утешителната надпревара при юношите Иван Ненов (ТК "Академия Йорданови", гр.София) победи с 6:1 Сава Хинов (ТК "360", гр.София).

Във финала на утешителната надпревара при девойките Дария Владова (ТК "Люлин 6", гр.София) се наложи с 6:1 над Ерин Паунова (ТК "Люлин 6", гр.София).

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