Пламен Милушев стана шампион на държавния турнир „Левски Къп“

Пламен Милушев (ТК НСА, София) спечели титлата на държавния турнир по тенис за мъже „Левски Къп“. Надпреварата от календара на БФТенис, с награден фонд от 1300 евро, се проведе на кортовете на ТК „Левски“ в Борисовата градина в София, като в нея участваха 65 тенисисти.

Поставеният под номер 1 Пламен Милушев победи на финала седмия в схемата Ерик Владимиров (ТК Левски, София) с със 6:1, 6:4.

На трето място се класираха Дейвид Симеонов (ТК Кристи, Дряново) и Михаил Иванов (ТК НСА, София).

Наградите на призьорите връчиха Явор Цаков - почетен президент на ТК Левски, Константин Георгиев - турнирен директор, и Глория Стоянова - главен съдия.

През следващата седмица на кортовете на ТК Левски ще се проведе Държавното лично първенство по тенис на открито за мъже и жени „ЗММ България“, съобщават от българката федерация.

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