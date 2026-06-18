Очаквайте на живо: Григор срещу французин на 1/4-финалите в Дъблин

Григор Димитров продължава днес участието си на турнира на трева от веригата "Чаланджър" на АТР в Дъблин. След две убедителни победи най-добрият български тенисист ще се изправи срещу поставения под №3 в схемата Кириан Жаке от Франция. Мачът им ще открие програмата на корт №1 за деня и ще започне в 13:00 часа наше време.

35-годишният Димитров вече е побеждавал 10 години по-младия от него Жаке. Двамата се срещнаха в първия кръг на Откритото първенство на САЩ през 2024 година, когато Григор спечели с 6:3, 6:4, 6:2. Това е и единственият двубой помежду им преди днешния.

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Снимки: Imago