Ули Хьонес: Това Световно първенство е фиаско за футбола

Световното първенство е пълно фиаско за футбола, заяви почетният президент на Байерн Мюнхен Ули Хьонес относно разширения формат на турнира в САЩ, Канада и Мексико. Германският национален отбор бе един от тези, които срещнаха тотални аутсайдери и надиграха Кюрасао със 7:1.

"По мое мнение това Световно първенство е фиаско за футбола. Средната цена на билет за финала е 2 хиляди долара? Накъде отиваме? Винаги съм подкрепял комерсиализацията във футбола, но не и в този екстремен вид. Не бих го подкрепял със закупуване на билети", каза Хьонес за "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг".

Почетният президент на Байерн добави, че е имал покана да се настани при приятел във Флорида, но е отказал. Неговият дом се намира на близо пет минути от този на американския президент Доналд Тръмп в Мар-а-Лаго.

"Нямах абсолютно никакво желание да ходя на това Световно първенство. Дори и да исках обаче, щях да загубя интерес заради локацията на къщата (и отдалечеността от стадионите)", каза още Хьонес, цитиран от ДПА.

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