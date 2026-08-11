Ходжкинсън, Веро и Брьодерс-Бол се класираха с лекота за полуфиналите на 800 м в Бирмингам

Кийли Ходжкинсън, Одри Веро и Фемке Брьодерс-Бол преминаха безпроблемно през първия кръг на 800 метра за жени на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026, преодолявайки своите серии с увереност и стил.

Засега трите основни претендентки за титлата остават на паралелни пътеки. В полуфиналите в четвъртък вечер обаче тези пътеки ще започнат да се пресичат.

В представянето им имаше убеденост, но без да се налага да изразходват излишна енергия.

Първа на пистата излезе Ходжкинсън, която демонстрира абсолютно спокойствие в първа серия. Със своите характерни слънчеви очила, тя веднага зае челна позиция и диктуваше темпото от самото начало. На 200 метра преди финала британката се откъсна от останалите и пресече линията с време 1:57.28 мин.

Зад нея финишира Елоиза Коиро, която счупи 46-годишен италиански рекорд с резултат 1:57.56 мин.

Във втора серия Брьодерс-Бол също не пое никакви рискове и поведе веднага след старта. Бягайки с характерния си елегантен стил, тя остана начело през цялото време и спечели с 1:59.96 мин.

След нея дойде ред на Веро, която последва същия сценарий в трета серия, водейки от старта до финала. Тя поддържаше пълен контрол през цялата дистанция и пресече финалната линия с време 1:57.83 мин.

И трите фаворитки се класираха сигурно и впечатляващо за полуфиналите в четвъртък. Формалностите приключиха, а оттук нататък интригата започва да се задълбочава.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages