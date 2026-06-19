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Ферари трябва да даде приоритет на Хамилтън, ако иска да се бори за титлата през 2026

  • 19 юни 2026 | 15:52
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Световният шампион във Формула 1 за 1997 година Жак Вилньов сподели своето мнение, че отборът на Ферари трябва да приоритизира Люис Хамилтън, ако иска да се бори за световната титла през настоящия сезон 2026.

Изказването на канадеца идва на фона на дебютния успех на седемкратния шампион в Черните кончета, който беше спечелен в Барселона миналата неделя. След триумфа си на „Каталуния“ Хамилтън се доближи на 41 точки от лидера в генералното класиране Андреа Кими Антонели, докато неговият съотборник Шарл Леклер навлезе в една мини криза в последните седмици.

Хамилтън е 6-ят пилот с победи за двата най-успешни отбора във Формула 1
Хамилтън е 6-ят пилот с победи за двата най-успешни отбора във Формула 1

Монегаскът регистрира две поредни нули в Монако и Барселона, а преди това финишира четвърти в Канада. Така той се смъкна на четвъртото място в подреждането на 40 пункта зад съотборника си.

Във Ферари имат изготвена агресивна стратегия за развитие на двигателя си
Във Ферари имат изготвена агресивна стратегия за развитие на двигателя си

„Люис знае как да печели и знае какво е нужно. Ако той подуши успеха, няма да се даде. И според мен той може да направи разликата. В момента Мерцедес не е в позиция, в която да може да избере единия си пилот пред другия, докато Ферари трябва да се фокусира върху Люис, ако искат да има малък шанс да спечели.

„Така че решение е лесно, защото Шарл е доста назад. Той имаше много време да изгради отбора около себе си, но не успя. Да си спомним как той пристигна във Ферари след един доста среден сезон в Заубер и изведнъж получи контракт като на световен шампион, може би беше прекалено много прекалено рано.

„Той не успя да изгради нищо около себе си, а му беше дадено. Той беше бърз и това беше достатъчно, защото всички знаеха, че колата не е достатъчно бърза, за да се бори за титлата, а само за някоя друга победа. Той успя да победи съотборника си, който по това време беше Себастиан Фетел и всички бяха щастливи.

„Изведнъж Люис се появи. Миналата година той нямаше добър сезон, беше му трудно с колата и отбора. Отнема време, за да изградиш нещата около себе си, така че Леклер беше щастлив, изглеждаше добре до Люис, но щом Люис се събуди и колата стана по неговия вкус, отборът стана негов и той може да се бори, той няма да се даде. Леклер не е готов за това“, каза Вилньов пред Sky Sports F1.

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Снимки: Gettyimages

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