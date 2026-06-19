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Йоан Зарко възобнови тренировки, все още не може да се оперира

  • 19 юни 2026 | 15:10
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Месец след тежкото си падане по време на Гран При на Каталуния в MotoGP, пилотът на LCR Хонда Йоан Зарко възобнови тренировки във фитнеса, но все още не може да оперира коляното си.

Френският състезател пострада тежко при инцидента в спирането за първия завой при първия рестарт на надпреварата край Барселона на 18 май. Той има сериозни увреждания на лявото си коляно, което все още не е оперирал поради риска от инфекция. Въпреки това Зарко възобнови тренировки във фитнеса, като той носи шина на лявото коляно.

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„Вече мина месец. Радвам се, че отново тренирам, не мога да отрека, че отборът ми ми липсва, моторът ми ми липсва и ми липсва светът ми! Докато има риск от инфекция, аз не мога да рискувам да се оперирам. Но това не е загубено време, защото работата, която бъде свършена по коляното ми преди операцията, ще ми помогне след това. Така че аз трябва да почакам още малко.

„В същото време уменията ми да свиря на китара се подобряват и е хубаво да се насладя на спокойствието със семейството ми“, написа Зарко в Инстаграм.

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Снимки: Gettyimages

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