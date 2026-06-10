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Кал Кръчлоу остава в LCR Хонда и за следващите два кръга в MotoGP

  • 10 юни 2026 | 16:11
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Отборът на LCR Хонда обяви, че Кал Кръчлоу ще продължи да кара на мястото на контузения Йоан Зарко и по време на следващите два кръга от сезона в MotoGP.

Кръчлоу направи своето завръщане в кралския клас по време на Гран При на Италия, след което се включи и в Гран При на Унгария. Сега от LCR Хонда потвърдиха, че британецът ще участва и в следващите два кръга в Чехия (19-21 юни) и Нидерландия (26-28 юни).

Както е известно Зарко се контузи тежко по време на състезанието за Гран При на Каталуния в средата на миналия месец. Френският състезател има сериозни увреждания на лявото си коляно и е много вероятно да не го видим обратно в MotoGP преди лятната пауза, която стартира след Гран При на Германия (10-12 юли).

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Снимки: Gettyimages

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