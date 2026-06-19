Алекс Маркес получи зелена светлина да участва и в официалната тренировка в Бърно

Отборът на Грезини Дукати обяви, че Алекс Маркес е получил зелена светлина да участва и в официалната тренировка преди Гран При на Чехия, която ще се проведе по-късно днес.

Alex Marquez has been given the all clear to take part in Practice this afternoon and will remain under observation by the medical team #CzechGP pic.twitter.com/pKd33fQp3l — Gresini Racing (@GresiniRacing) June 19, 2026

Както е известно испанецът пропусна последните два кръга в Италия и Унгария заради контузиите, които получи при зверското си падане по време на състезанието в Каталуния на 18 май. Неговото възстановяване му позволи да се завърне в Чехия, но с оглед травмите, които получи, лекарите му разрешиха да участва само в първата свободна тренировка, след което той трябваше отново да се яви при тях.

По-малкият от братята Маркес направи общо 13 обиколки в рамките на първите 45-минути за подготовка, давайки 18-то време на 1.216 секунди зад брат си Марк, който оглави подреждането. При последвалия медицински преглед докторите прецениха, че пилотът на Грезини Дукати ще може да участва и в следобедната 60-минутна официална тренировка, но ще остана под наблюдение от страна на медиците.

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Официалната тренировка преди Гран При на Чехия започва в 16:00 часа българско време и тя ще определи кои ще са десетимата пилоти, които ще се класират директно за втората фаза на утрешната квалификация в Бърно.

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Снимки: Gettyimages