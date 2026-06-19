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Алекс Маркес получи зелена светлина да участва и в официалната тренировка в Бърно

  • 19 юни 2026 | 14:56
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Алекс Маркес получи зелена светлина да участва и в официалната тренировка в Бърно

Отборът на Грезини Дукати обяви, че Алекс Маркес е получил зелена светлина да участва и в официалната тренировка преди Гран При на Чехия, която ще се проведе по-късно днес.

Както е известно испанецът пропусна последните два кръга в Италия и Унгария заради контузиите, които получи при зверското си падане по време на състезанието в Каталуния на 18 май. Неговото възстановяване му позволи да се завърне в Чехия, но с оглед травмите, които получи, лекарите му разрешиха да участва само в първата свободна тренировка, след което той трябваше отново да се яви при тях.

По-малкият от братята Маркес направи общо 13 обиколки в рамките на първите 45-минути за подготовка, давайки 18-то време на 1.216 секунди зад брат си Марк, който оглави подреждането. При последвалия медицински преглед докторите прецениха, че пилотът на Грезини Дукати ще може да участва и в следобедната 60-минутна официална тренировка, но ще остана под наблюдение от страна на медиците.

Марк Маркес зададе темпото в първата тренировка в Чехия
Марк Маркес зададе темпото в първата тренировка в Чехия

Официалната тренировка преди Гран При на Чехия започва в 16:00 часа българско време и тя ще определи кои ще са десетимата пилоти, които ще се класират директно за втората фаза на утрешната квалификация в Бърно.

Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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