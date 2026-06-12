Изненада: изпаднал от Ла Лига треньор поема РБ Лайпциг

Наставникът на Майорка Мартин Демикелис ще бъде новият треньор на РБ Лайпциг, съобщава „Марка“.

Този ход на бившия аржентински национал е изненадващ, тъй като само преди две седмици той удължи договора си с изпадналия от Ла Лига отбор до лятото на 2028 година. Според информациите обаче Демикелис е получил неустоима оферта от германския клуб и така самостоятелно ще напусне Майорка без досегашния си треньорски щаб. От друга страна, в Лайпциг той ще наследи на поста Оле Вернер, който предстои да бъде уволнен.

🚨🔴⚪️ RB Leipzig are set to appoint Martin Demichelis as new head coach to replace Ole Werner.



Deal in place by activating the release clause, as @marca reported. 🇦🇷 pic.twitter.com/Q0v0JxF60E — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2026

През изминалия сезон балеарци завършиха чак на 18-ото място, заради което се сбогуваха с испанския елит. Междувременно, „биковете“ финишираха трети в Бундеслигата и така се завърнаха в Шампионската лига.

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Снимки: Gettyimages