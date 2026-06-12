Изненада: изпаднал от Ла Лига треньор поема РБ Лайпциг

Наставникът на Майорка Мартин Демикелис ще бъде новият треньор на РБ Лайпциг, съобщава „Марка“.
Този ход на бившия аржентински национал е изненадващ, тъй като само преди две седмици той удължи договора си с изпадналия от Ла Лига отбор до лятото на 2028 година. Според информациите обаче Демикелис е получил неустоима оферта от германския клуб и така самостоятелно ще напусне Майорка без досегашния си треньорски щаб. От друга страна, в Лайпциг той ще наследи на поста Оле Вернер, който предстои да бъде уволнен.
През изминалия сезон балеарци завършиха чак на 18-ото място, заради което се сбогуваха с испанския елит. Междувременно, „биковете“ финишираха трети в Бундеслигата и така се завърнаха в Шампионската лига.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages