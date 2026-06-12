Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. РБ Лайпциг
  3. Изненада: изпаднал от Ла Лига треньор поема РБ Лайпциг

Изненада: изпаднал от Ла Лига треньор поема РБ Лайпциг

  • 12 юни 2026 | 18:57
  • 219
  • 0
Изненада: изпаднал от Ла Лига треньор поема РБ Лайпциг

Наставникът на Майорка Мартин Демикелис ще бъде новият треньор на РБ Лайпциг, съобщава „Марка“.

Този ход на бившия аржентински национал е изненадващ, тъй като само преди две седмици той удължи договора си с изпадналия от Ла Лига отбор до лятото на 2028 година. Според информациите обаче Демикелис е получил неустоима оферта от германския клуб и така самостоятелно ще напусне Майорка без досегашния си треньорски щаб. От друга страна, в Лайпциг той ще наследи на поста Оле Вернер, който предстои да бъде уволнен.

През изминалия сезон балеарци завършиха чак на 18-ото място, заради което се сбогуваха с испанския елит. Междувременно, „биковете“ финишираха трети в Бундеслигата и така се завърнаха в Шампионската лига.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Американците се готвят за силен Мондиал

Американците се готвят за силен Мондиал

  • 12 юни 2026 | 16:03
  • 468
  • 0
Стоичков: Срещнах се с много големи шампиони!

Стоичков: Срещнах се с много големи шампиони!

  • 12 юни 2026 | 15:58
  • 1918
  • 8
Строяването на всички за химните по идея на италианска икона

Строяването на всички за химните по идея на италианска икона

  • 12 юни 2026 | 15:52
  • 2069
  • 1
Скот Мактоминей може да пропусне първия мач на Шотландия на Световното

Скот Мактоминей може да пропусне първия мач на Шотландия на Световното

  • 12 юни 2026 | 15:44
  • 458
  • 0
Това са сред най-умните футболисти на Мондиала: един завърши Харвард, друг смята за милисекунди, а трети говори девет езика

Това са сред най-умните футболисти на Мондиала: един завърши Харвард, друг смята за милисекунди, а трети говори девет езика

  • 12 юни 2026 | 15:34
  • 1529
  • 0
Роналдо и Португалия тренират пред пълни трибуни

Роналдо и Португалия тренират пред пълни трибуни

  • 12 юни 2026 | 15:20
  • 688
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Балов вече е футболист на Звезда! В Сърбия обявиха бомбастична сума

Балов вече е футболист на Звезда! В Сърбия обявиха бомбастична сума

  • 12 юни 2026 | 15:58
  • 30995
  • 66
Страхотна новина! Българският клубен баскетбол се завръща на голямата сцена

Страхотна новина! Българският клубен баскетбол се завръща на голямата сцена

  • 12 юни 2026 | 16:57
  • 8077
  • 3
Григор и Циципас преди тенис шоуто в България: Правим го за децата, защото в нашите страни тенисът не е номер 1

Григор и Циципас преди тенис шоуто в България: Правим го за децата, защото в нашите страни тенисът не е номер 1

  • 12 юни 2026 | 14:40
  • 9366
  • 7
Издирван от Ботев (Пловдив) се намери - ето с кой отбор подписа

Издирван от Ботев (Пловдив) се намери - ето с кой отбор подписа

  • 12 юни 2026 | 17:38
  • 9631
  • 10
Скалони в последния момент повика новия бранител на Тотнъм

Скалони в последния момент повика новия бранител на Тотнъм

  • 12 юни 2026 | 13:14
  • 7880
  • 1
Сесил Каратанчева: Не съм сигурна, че тенисът беше моето призвание

Сесил Каратанчева: Не съм сигурна, че тенисът беше моето призвание

  • 12 юни 2026 | 13:52
  • 12692
  • 29