Ще успее ли Шотландия да постигне нещо историческо, или Мароко ще затвърди добрите впечатления

Сблъсъкът между Шотландия и Мароко на Световното първенство е ключова битка за челното място в Група С, която ще се изиграе на „Жилет Стейдиъм“ в Бостън. „Гайдарите“ влизат в мача като изненадващ лидер в групата след ценната си победа с 1:0 над Хаити в първия кръг, докато „Атласките лъвове“ показаха класа, измъквайки равенство 1:1 срещу фаворита Бразилия. За Шотландия евентуален успех би означавал историческо първо класиране за елиминациите на голям международен форум в цялата им история.

Двубоят носи и силен привкус на историческо отмъщение. Това е първа среща между двата тима на Мондиал от 1998 г. насам, когато Мароко разгроми шотландците с 3:0 в груповата фаза – мач, останал като болезнен последен спомен за островитяните на световни финали за почти три десетилетия напред. Днес реалностите са различни: Мароко пристига в Бостън със зашеметяваща серия от 29 мача без загуба във всички турнири и със самочувствието на полуфиналист от предишното Световно първенство.

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Шотландците пристигат с повишено самочувствие след успешния си старт в турнира. Отборът демонстрира добре организирана игра в защита и характерната за британския футбол борбеност във всяка зона на терена. Селекцията разчита на висока интензивност, силна игра във въздуха и опасни статични положения, които често се превръщат в основно оръжие срещу по-техничните съперници.Тактически се очаква сериозно надхитряне край тъчлинията. Мениджърът на Шотландия Стив Кларк призна, че отборът му е аутсайдер, което психологически често помага на тима, и обмисля преминаване към по-дефанзивна система (5-3-2 или 4-2-3-1), за да затвори пространствата в средата на терена и да спре бързите флангови атаки на съперника.

Мароко отново показва защо се утвърди като една от най-силните африкански футболни сили през последните години. Северноафриканците притежават отличен баланс между физика и техника, а бързите им контраатаки могат да създадат сериозни проблеми на всяка защита. Те разполагат с играчи, които са способни да решат мача с едно индивидуално действие, което ги прави особено опасни в равностойни срещи.

Селекционерът на Мароко Мохамед Уахби залага на офанзивно 4-3-3, разчитайки на креативността на Браим Диас от Реал Мадрид и бързината на звездата на ПСЖ Ашраф Хакими. Очаква ни сблъсък между шотландския борбен дух и желязна дисциплина срещу изключителната техническа класа и динамика на мароканците.

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Тактическият сблъсък обещава да бъде изключително интересен. Шотландия вероятно ще се опита да наложи по-директен стил и физическо присъствие, докато Мароко ще търси повече контрол върху топката и пространства зад защитната линия на съперника. Изходът може да бъде решен от ефективността пред гола, тъй като и двата отбора обикновено не допускат много чисти положения.



Очакванията са за напрегнат и оспорван мач, в който залогът е огромен. Победа за някой от двата състава би го поставила в отлична позиция преди последния кръг в групата, докато равенството би оставило интригата напълно отворена.

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