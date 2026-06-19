Наредиха програмата на Атлетик (Куклен)

Атлетик (Куклен) ще играе с едноименния тим на Крумовград на 25 юли. С договарянето на тази приятелска среща, програмата за подготовката на Атлетик вече е в завършен вид. На 29 юни стартира тренировъчния процес. Заниманията ще протичат на местната база до началото на новия сезон на Югоизточната Трета лига. Ще се проведе блицтурнир и три спаринга.
Програмата за контролите:
11 юли: Блицтурнир: Атлетик (Куклен), Родопа (Смолян), ФК Димитровград
18 юли: Атлетик (Куклен) – СФК Раковски (Раковски)
25 юли: Атлетик (Куклен) – Крумовград
1 август: Атлетик (Куклен) – Ботев II (Пловдив)