Наредиха програмата на Атлетик (Куклен)

Атлетик (Куклен) ще играе с едноименния тим на Крумовград на 25 юли. С договарянето на тази приятелска среща, програмата за подготовката на Атлетик вече е в завършен вид. На 29 юни стартира тренировъчния процес. Заниманията ще протичат на местната база до началото на новия сезон на Югоизточната Трета лига. Ще се проведе блицтурнир и три спаринга.

Програмата за контролите:

11 юли: Блицтурнир : Атлетик (Куклен), Родопа (Смолян), ФК Димитровград

18 юли: Атлетик (Куклен) – СФК Раковски (Раковски)

25 юли: Атлетик (Куклен) – Крумовград

1 август: Атлетик (Куклен) – Ботев II (Пловдив)

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