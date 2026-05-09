Спартак (Пловдив) бие в Куклен

Спартак (Пловдив) надигра Атлетик с 4:2 в Куклен. Срещата е от 34-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Домакините играха повече от час с намален състав, заради червен картон на техен футболист. Селекцията на Димитър Иванов можеше да бие с повече. Премахна интригата още до почивката. Георги Ценов даде тон за успеха, реализирайки само 120 секунди след началото. Четвърт час по-късно, Пламен Цончев удвои. Халибрям Кърмаджъ пък направи резултата категоричен. Реджеб Халил намали в 70-ата минута. Давор Илиев обаче вкара четвърти гол за пловдивчани. Накрая Халил се разписа за втори път.