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Атлетик (Куклен) договори нова контрола

  • 11 юли 2026 | 20:55
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Атлетик (Куклен) договори нова контрола

Атлетик (Куклен) си уреди още една приятелска среща. Отборът ще премери сили с едноименния тим на Калояново. Спарингът е насрочен за 15 юли от 18:30 часа. В същия час, но на 18 юли, отбора от Куклен ще е домакин на СФК Раковски (Раковски) в третия си двубой от подготовката. Днес Атлетик надигра Родопа с 4:1.

Програмата за контролите:

11 юли: Атлетик (Куклен)Родопа (Смолян)  4:1

15 юли от 18:30 часа: Атлетик (Куклен) - Калояново (Калояново) 

18 юли от 18:30 часа: Атлетик (Куклен)СФК Раковски (Раковски)

25 юли: Атлетик (Куклен)Крумовград

1 август: Атлетик (Куклен)Ботев II (Пловдив)

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