Атлетик (Куклен) договори нова контрола

Атлетик (Куклен) си уреди още една приятелска среща. Отборът ще премери сили с едноименния тим на Калояново. Спарингът е насрочен за 15 юли от 18:30 часа. В същия час, но на 18 юли, отбора от Куклен ще е домакин на СФК Раковски (Раковски) в третия си двубой от подготовката. Днес Атлетик надигра Родопа с 4:1.
Програмата за контролите:
11 юли: Атлетик (Куклен) – Родопа (Смолян) 4:1
15 юли от 18:30 часа: Атлетик (Куклен) - Калояново (Калояново)
18 юли от 18:30 часа: Атлетик (Куклен) – СФК Раковски (Раковски)
25 юли: Атлетик (Куклен) – Крумовград
1 август: Атлетик (Куклен) – Ботев II (Пловдив)