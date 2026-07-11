Атлетик (Куклен) договори нова контрола

Атлетик (Куклен) си уреди още една приятелска среща. Отборът ще премери сили с едноименния тим на Калояново. Спарингът е насрочен за 15 юли от 18:30 часа. В същия час, но на 18 юли, отбора от Куклен ще е домакин на СФК Раковски (Раковски) в третия си двубой от подготовката. Днес Атлетик надигра Родопа с 4:1.

Програмата за контролите:

11 юли: Атлетик (Куклен) – Родопа (Смолян) 4:1

15 юли от 18:30 часа: Атлетик (Куклен) - Калояново (Калояново)

18 юли от 18:30 часа: Атлетик (Куклен) – СФК Раковски (Раковски)

25 юли: Атлетик (Куклен) – Крумовград

1 август: Атлетик (Куклен) – Ботев II (Пловдив)

Атлетик тръгна с изразителен успех

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