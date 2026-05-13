Загорец отнесе Атлетик

Загорец (Нова Загора) разгроми гостуващия му Атлетик (Куклен) с 5:0. Срещата е от 35-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Още можеха да вкарат домакините. Пламен Иванов допринесе за успеха с хеттрик. Той откри резултата в 41-ата минута. След 180 секунди, вратарят на Загорец Диян Вълков отрази за секунди два голови удара. При ответната атака, Иванов се разписа за втори път. Скоро след почивката, Мариян Тонев направи съотношението категорично. Иванов оформи хеттрика си в 65-ата минута. В 77-ата Севдалин Юлиянов реализира петото попадение.