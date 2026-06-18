Новият треньор на Райо Валекано е работил в седем различни държави

Финалистът в миналогодишното издание на Лигата на конференциите Райо Валекано обяви официално новия старши треньор на тима - Бенят Сан Хосе.

47-годишният специалист никога не е бил професионален футболист, но има богат треньорски опит. Той започва треньорската си кариера в Реал Сосиедад, след което работи в Саудитска Арабия, Чили, Боливия, ОАЕ, Белгия и Мексико. Той води за последно Ейбар от февруари 2025 година.

OFICIAL | Beñat San José nuevo entrenador del Rayo Vallecano.



¡Bienvenido! ⚡https://t.co/V76sMpt1Oq pic.twitter.com/I6jENNzPaL — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) June 18, 2026

Предишният треньор на Райо - Иниго Перес, подаде оставка след края на сезона, за да поеме Виляреал.

Освен вече споменатия финал в Лигата на конференциите, през миналия сезон Райо завърши осми в испанската Ла Лига.

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Снимки: Imago