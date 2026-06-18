Новият треньор на Райо Валекано е работил в седем различни държави

Финалистът в миналогодишното издание на Лигата на конференциите Райо Валекано обяви официално новия старши треньор на тима - Бенят Сан Хосе.
47-годишният специалист никога не е бил професионален футболист, но има богат треньорски опит. Той започва треньорската си кариера в Реал Сосиедад, след което работи в Саудитска Арабия, Чили, Боливия, ОАЕ, Белгия и Мексико. Той води за последно Ейбар от февруари 2025 година.
Предишният треньор на Райо - Иниго Перес, подаде оставка след края на сезона, за да поеме Виляреал.
Освен вече споменатия финал в Лигата на конференциите, през миналия сезон Райо завърши осми в испанската Ла Лига.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago