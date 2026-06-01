Човек на Ираола ще води Виляреал в Шампионската лига

  • 1 юни 2026 | 13:25
Бронзовият медалист в Ла Лига Виляреал официализира очакваното назначение на Иниго Перес за наставник. Той заменя напусналия Марселино и ще има честта да води тима в Шампионската лига през новия сезон. Договорът на Перес е до юни 2029 г.

Досега 38-годишният испанец беше начело на Райо Валекано, като успя да изведе скромния мадридски тим до полуфинал в Лига на конференциите.

Перес ще бъде представен официално като нов наставник на тима утре (вторник).

Треньорската му кариера започва именно в Райо Валекано, където работи като помощник на Андони Ираола, който сега е фаворит да поеме Ливърпул. След заминаването на Ираола за английския футбол Иниго Перес не успява да го последва поради бюрократични проблеми и в крайна сметка поема юздите на мадридския отбор през февруари 2024 г., наследявайки уволнения Франсиско Родригес.

Освен блестящия и обещаващ старт на треньорската си кариера, Иниго Перес има и опит като професионален футболист. Като играч той защитава цветовете на Атлетик Билбао, Уеска, Майорка, Нумансия и Осасуна, където прекратява кариерата си през 2022 г.

