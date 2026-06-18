ЦСКА показа новите си екипи за предстоящия сезон

ЦСКА официално представи новия си екип за предстоящия сезон. Точно в 19:48 минути “червените” показаха новата си екипировка, с която ще се подвизават. И фланелката, и гащетата са в червено, като от клуба уточняват, че екипът е посветен изцяло на завръщането на тима на "Българска армия".



На предната част на екипа са изписани имената на всички официално регистрирани фенклубове на ЦСКА. В долния ляв ъгъл на предната част на фланелката е изписано и името ЦСКА на глаголица, а в задната част на яката са вплетени точните географски координати на центъра на терена на новата "Армия".



Под номерата на футболистите е изобразен и силуетът на новия стадион, а златистият кант на ръкава е вдъхновен от купите и златните ламели по фасадата на "Българска армия".

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Ето какво пишат от ЦСКА:

Един клуб. Един дом. Едно семейство.

И един екип, който носи всичко това върху себе си!

Официалният екип на ЦСКА за сезон 2026/2027 е посветен на завръщането в нашия дом - стадион „Българска армия“! Изцяло в червено, новият екип въплъщава цвета, който повече от седем десетилетия е символ на армейския дух, гордост и принадлежност.

На предната част на екипа са изписани имената на всички официално регистрирани фенклубове на ЦСКА от всички точки на България и по света. Имена, обединени от една голяма любов! Защото ЦСКА никога не е бил само отбор! ЦСКА е общност, която е заедно във всеки един момент, независимо от разстоянието.

В долния ляв ъгъл на предната част на фланелката е изписано и името ЦСКА на глаголица - символичен детайл, който отдава почит към българските корени, традиции и идентичност.

В задната част на яката са вплетени точните географски координати на центъра на терена на новия стадион „Българска армия“ - мястото, което чакаме с нетърпение през последните години и на което ЦСКА скоро отново ще започва всяка своя битка.

Под номерата на футболистите е изобразен и силуетът на новата „Армия“ - символ на бъдещето, което изграждаме заедно, без да забравяме историята, която ни е довела дотук.

Златистият кант на ръкава е вдъхновен от купите от златната ни история и златните ламели по фасадата на новия стадион - детайл, който свързва емблематичния дом на ЦСКА с екипа, който отборът ще носи на терена през следващия сезон.

Това не е просто фланелка, това е символ на пътя обратно към нашия дом! На всички армейци от цяла България и на вярата, която не се пречупи. На единството, което ни прави ЦСКА, защото домът сме всички ние.

От 1 юли официалната фланелка ще бъде налична в продажба в официалния клубен магазин на ул. „Солунска“ 12. Заедно с това сме подготвили и специална изненада за всички армейци, за която ще разкрием повече информация съвсем скоро.

Обратно у дома! Всички заедно!

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