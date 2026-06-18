Мексико срещу Южна Корея: сблъсък с високи залози

Двубоят между Мексико и Южна Корея от Група А на Световното първенство по футбол 2026 се очертава като ключов сблъсък за директно класиране на 1/16-финалите. И двата отбора влизат в мача на стадиона в “Гуадалахара” с убедителни победи в първите си срещи. Съдомакините от Мексико започнаха кампанията си с убедително 2:0 срещу Южна Африка. От друга страна, Южна Корея показа изключителен характер и стигна до труден обрат с 2:1 срещу Чехия. Победа за един от двата състава почти сигурно ще му осигури първото място в групата и по-лек поток в елиминациите.

Селекционерът на “ацтеките” Хавиер Агире е изправен пред сериозна дилема в защита, тъй като основният централен бранител Сесар Монтес е наказан заради червения си картон в първия мач. Очаква се капитанът Едсон Алварес да заеме неговото място в сърцето на отбраната. Нападението на домакините ще бъде водено отново от опитния Раул Хименес. Допълнителна острота ще внася Хулиан Киньонес, който успя да се възстанови от леко разтежение. Феновете се надяват да видят в игра и 17-годишния суперталант Жилберто Мора, който впечатли с включването си от пейката. Отборът разчита на бързи преходи през фланговете и агресивна преса, която често поставя съперниците под напрежение още в тяхната половина.

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Южна Корея влиза в двубоя с напълно възстановен състав, след като полузащитниците Бае Джун-хо и Тае-Хьон Ким подновиха пълноценни тренировки. Треньорът Мьонг-Бо Хон вероятно ще заложи на същата единадесеторка от първия кръг, разчитайки на бързи контри и висока преса. Голямата звезда Хюн-Мин Сон и креативният Ли Канг-ин ще бъдат основните оръжия в предни позиции. Ин-Беом Хванг, който направи феноменален мач срещу чехите с гол и асистенция, ще трябва да контролира темпото в средата на терена срещу агресивната мексиканска халфова линия. Азиатските представители оставиха отлични впечатления с динамичния си и дисциплиниран футбол. “Тигрите на Азия” разполагат с технични футболисти и сериозна скорост в предни позиции, което може да създаде проблеми на мексиканската защита. Корейците са известни със своята работоспособност и способността да поддържат високо темпо през всичките 90 минути.

Тактически двубоят обещава интересен сблъсък между атакуващия стил на Мексико и организираната, компактна игра на Южна Корея. Ключова роля вероятно ще изиграе битката в центъра на терена, където контролът върху топката и темпото могат да се окажат решаващи за крайния изход.

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Исторически Мексико има предимство на Световни първенства, печелейки и двата предишни сблъсъка срещу този съперник – 3:1 през 1998 г. и 2:1 през 2018 г.. Въпреки това азиатците са изключително опасни при прехода от защита в атака и могат да накажат всяка грешка на прекроената мексиканска отбрана. Очаква се тактическо надиграване с висок интензитет, в което домакинският фактор и подкрепата на трибуните в Гуадалахара могат да се окажат решаващи за крайния изход. Очакванията са за равностоен и оспорван мач с положения пред двете врати. При евентуална победа един от двата отбора ще направи огромна крачка към класиране напред, което допълнително повишава напрежението и значимостта на предстоящия сблъсък.

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