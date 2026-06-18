Селекционерът на Мексико: Няма да толерирам повече такива грешки

Футболистите на Мексико трябва вече да са се отърсили от нервността на първия мач на Световното първенство, защото ги чака среща на висока скорост с Република Корея, заяви националният селекционер Хавиер Агире. "Ацтеките" спечелиха с 2:0 срещу Република Южна Африка в мача на откриването, но не бяха толкова убедителни, колкото му се иска на 67-годишния треньор. Мексико и Република Корея ще се срещнат тази нощ от 04:00 часа на "Естадио Акрон" в Запопан.

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"Прощавам им за нервите в първия мач, но също така им казах, че повече няма да толерирам футболисти, които не могат да подадат на три-четири метра или не се движат без топка така, както сме тренирали", заяви Агире и подчерта, че корейците са изключително опасни в преход. Той се убеди сам в това през септември, когато двата отбора се срещнаха в контрола и мексиканците имаха много проблеми в защита на контраатаки. "Те изнасят топката на изключителна скорост, но ние тренирахме тези ситуации, за да ги неутрализираме. Трябва много да внимаваме и да не накъсваме формацията ни, когато атакуваме. Където има двама корейци, там трябва да има и поне трима мексиканци", каза още той.

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Агире адресира и паузите за хидратация, които бяха въведени за освежаване на футболистите в средата на полувремената, но се превърнаха в тактически разбори. Някои критици смятат, че това убива инерцията на отборите, които в този момент доминират на терена. "Възползваме се максимално от правилата, които сега дават възможност за инструкции, докато футболистите пият вода. Аз лично ги използвам, за да коригирам неточности, които съм забелязал. Това помага на треньорите, защото така не ни се налага да крещим към другия край на терена", добави селекционерът на мексиканците. "Футболът днес е тотално различен от този, който играех аз. Вече имаме видеоарбитраж и получаваме кадри от мача на полувремето, което помага да играем по-добре. От цели 50 години съм във футбола, но тръпката в мен не е изчезнала. Преди всеки мач съм нервен и ако някой ден не чувствам това, веднага ще се оттегля", завърши той.

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