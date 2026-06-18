Работодателите в Швеция се готвят за поредица от проблеми покрай Световното

Шведските работодатели се подготвят за поредица от краткосрочни отсъствия на своите служители, тъй като треската около Световното първенство обхваща страната. Анализ на последните две десетилетия, направен от правителствената агенция "Статистика на Швеция", показва рязко увеличение на отпуските по време на големи футболни шампионати. Известни с баланса си между работа и личен живот, много шведски служители се очаква да започнат дългите си летни ваканции малко по-рано от обикновено, или да си вземат ден почивка по време на Световното първенство, за да следят събитията и мачовете на турнира в Северна Америка. Скандинавците, които оглавяват група "F" след победата си с 5:1 срещу Тунис, ще се изправят срещу третия в класирането Нидерландия във втория си мач от груповата фаза в Хюстън в събота.

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"Краткосрочните отсъствия от работа са били 19 процента през седмиците от юни и юли, когато не се е провеждало първенство, докато са били 27 процента през седмиците, когато е имало футболно първенство", каза в изявление Лена Йохансон от "Статистика на Швеция". "Лудост е какво може да направи едно първенство за цялата страна. Толкова е хубаво да видим всички заедно. Искаме да донесем възможно най-много радост в страната и да спечелим мачове в чест на Швеция", каза шведският национал Антъни Еланга, който влезе като резерва срещу Тунис. Агенцията анализира данните за годините между 2005 и 2025 година и установи, че вероятността за краткотрайно отсъствие е с 57 процента по-висока през седмиците, когато има голямо футболно първенство, в сравнение с други години през юни и юли. "Статистиката показва, че вероятността за отсъствие се увеличава във връзка с Европейско или Световно първенство", обясни още Йохансон.

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Снимки: Gettyimages