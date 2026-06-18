Селекционерът на Чехия очаква различно лице от Южна Африка тази вечер

Република Южна Африка игра в нетипичен за себе си стил срещу Мексико и селекционерът на Чехия Мирослав Коубек очаква още изненади в мача между двата отбора от Група А на Световното първенство по футбол. Африканците загубиха с 0:2 срещу Мексико в мача на откриването, докато европейците отстъпиха с 1:2 на Република Корея. Чехия ще срещне РЮА тази вечер от 19:00 часа българско време на стадиона в Атланта. Коубек не очаква африканците отново да използват консервативна тактика с петима в защита.

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"Република Южна Африка игра в необичаен за себе си стил срещу Мексико. Предпочетоха футболисти, които играят по различен начин от тези, които използват по принцип. Схемата им също бе необичайната, а срещу нас отново очаквам промени", каза Коубек на пресконференция преди мача. "Има известно напрежение върху нас, но то е по-скоро здравословно. Няма да се огънем. Намираме се в същата ситуация като съперника ни, защото нито един от двата отбора не взе точки в първия си мач. Това е проблем и ще се постараем да спечелим. Ние също мислим много върху стратегията ни за този съперник", добави той.

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Снимки: Imago