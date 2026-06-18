Канаваро е горд със своя тим въпреки загубата в дебюта на Мондиал

Селекционерът на узбекистанския национален отбор Фабио Канаваро се гордее с футболистите във водения от него състав. Дебютантът на Световно първенство загуби с 1:3 срещу Колумбия, а шампионът от Мондиал 2006 с Италия изрази съжаление за пропуснатите възможности за спечелване на точки на турнира в Северна Америка.

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"Изиграхме страхотен мач, но това е нивото на Световното първенство. Когато правиш грешки, си плащаш. Ние се опитахме да направим нещо, така че се гордея с моите играчи. Може би заслужавахме нещо повече, но това е футболът", заяви след мача Канаваро, който стана едва четвъртият носител на "Златната топка", участвал на Мондиал и като селекционер.

Back on the global stage, 20 years after lifting the @FIFAWorldCup trophy 🏆



Fabio Cannavaro is making his managerial debut at the FIFA World Cup with Uzbekistan 🇺🇿 pic.twitter.com/Sdx3hRLJxN — FIFA (@FIFAcom) June 18, 2026

Той призна, че футболистите от Узбекистан са допуснали някои грешки в срещата с колумбийците. "Опитахме се да поемем контрола над мача, но не е лесно да играеш без топка срещу отбор като Колумбия. Ще запомним този двубой на този стадион, защото е исторически. На Световното първенство сме. Днешният двубой беше много полезен за нас. Имаше немалко грешки и ще работим върху тях", каза още легендарният защитник.

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Снимки: Gettyimages