Узбекистан отлага началото на работния ден поради историческия дебют на Мондиала

Узбекистанският президент Шавкат Мирзийоев отложи началото на работния ден в четвъртък, 18 юни, поради първия мач на националния отбор на Световното първенство. Страната ще играе срещу Колумбия в първия кръг от груповата фаза на турнира. Мачът ще започне в 7:00 часа узбекско време (5:00 часа българско).

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„За да създадем условия за нашите фенове, като се има предвид, че тези мачове започват доста рано узбекско време, нашият президент определи началото на утрешния работен ден за 10:00 ч. Разбира се, нашият уважаван президент, както и нашите 40 милиона души, очакват с нетърпение този мач... Президентът ще гледа този мач утре със семейството си, заедно с внуците си“, цитира РИА Новости Шерзод Асадов, прессекретарят на президента на Узбекистан.

Националният отбор на Узбекистан ще участва на Световното първенство за първи път в историята си. След жребия за груповата фаза, отборът беше поставен в Група "K" заедно с Колумбия, Португалия и ДР Конго.

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