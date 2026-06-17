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Мондиал 2026: Португалия - ДР Конго
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Узбекистан отлага началото на работния ден поради историческия дебют на Мондиала

  • 17 юни 2026 | 19:44
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Узбекистанският президент Шавкат Мирзийоев отложи началото на работния ден в четвъртък, 18 юни, поради първия мач на националния отбор на Световното първенство. Страната ще играе срещу Колумбия в първия кръг от груповата фаза на турнира. Мачът ще започне в 7:00 часа узбекско време (5:00 часа българско).

Колумбия стартира срещу дебютанта Узбекистан, предвождан от Канаваро
Колумбия стартира срещу дебютанта Узбекистан, предвождан от Канаваро

„За да създадем условия за нашите фенове, като се има предвид, че тези мачове започват доста рано узбекско време, нашият президент определи началото на утрешния работен ден за 10:00 ч. Разбира се, нашият уважаван президент, както и нашите 40 милиона души, очакват с нетърпение този мач... Президентът ще гледа този мач утре със семейството си, заедно с внуците си“, цитира РИА Новости Шерзод Асадов, прессекретарят на президента на Узбекистан.

Националният отбор на Узбекистан ще участва на Световното първенство за първи път в историята си. След жребия за груповата фаза, отборът беше поставен в Група "K" заедно с Колумбия, Португалия и ДР Конго.

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