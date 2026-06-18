Американски национал разкри как е станал случайно гражданин на САЩ

В момент, в който президентът на САЩ Доналд Тръмп отказва правото на много чужденци да посещават страната, звездата на американския национален тим Фоларин Балогун, който вкара два гола за победата срещу Парагвай с 4:1 на старта, се превърна в символ напротивопоставянето срещу тази политика, след като разказа как е станал американец. "Майка ми е дошла в САЩ на гости на сестра си. Тя е имала билет за заминаване, но й е било казано, че е в много напреднала бременост и така съм се родил с Ню Йорк", разкри във видео в "Инстаграм" 24-годишният нападател на Монако.

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По онова време всяко дете, родено на територията на САЩ, става автоматично американския гражданин. Балогун е израснал в Лондон и е играл за Англия до 21 години, като след това избира САЩ пред Англия и Нигерия, откъдето е семейството му. "Можех да играя за Америка и реших, че няма да правя пречки на тази история", каза Балогун с типичния си лондонски акцент. Неговият път обаче трудно ще се повтори, тъй като Доналд Тръмп настоява да промени член 14 от Конституцията, който дава право на децата, родени в страната, да получат право на американско поданство. Той иска да има гражданство само за деца, на които поне единият родител е американец или постоянно пребиваващ в страната.

Според експерти случаят на Фоларин Балогун остана нетипичен, но той показва динамичните намеса на миграционната политика в спорта. Повече от една четвърт от футболистите на Световното първенство са родени в друга държава от тази, която представляват, обяснява Мариса Кис от Института по имиграция на университета "Джордж Мейсън". "Както на Олимпийски игри, така и на Световно първенство страните са в голяма конкуренция по привличането на таланти и имиграционната политика представлява стратегическо оръжие. Страните, които улесняват достъпа до гражданство, имат предимство при привличането на таланти", казва тя.

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Диаспорите играят все по-важна роля при селекцията на играчи, добавя Гийберт Оонк, който е професор в университета "Еразъм" в Ротердам и е специалист във връзките между миграция и спорт."Франция се е превърнала с основен износител в света на футболни таланти. По време на Световното първенство през 2026 близо 100 играчи са родени във Франция. И въпреки това, само една малка част от тях представляват националния тим", пише той, като се позовава основно на футболисти, които са избрали да играят за Алжир, Мароко, Сенегал, Мали или Хаити. На това първенство има и четири двойки братя, които играят за различни отбори. Такъв е случаят на Дезире Дуе е футболист на Франция, а по-големият му брат Гела защитава цветовете на Кот д'Ивоар.

В американския отбор половината от 26-е футболисти имат и втора националност. Такъв е Тим Уеа, който е син на легендата Джордж Уеа, който е единственият африканец, който е печелил "Златната топка", а след това става и президент на Либерия. Тим Уеа избра да играе за тима на САЩ, въпреки че можеше да представлява още Либерия, Ямайка или Франция. Върховният съд в САЩ трябва да се произнесе в края на юни или началото на юли за правото на децата, родени в страната на гражданство, което ще съвпадне с решаващата фаза на Световното първенство.

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Снимки: Gettyimages